Milei: de “loco” ególatra a criptoestafador

El respaldo al presidente, quien cuenta con 3,8 millones de seguidores solo en la red social X, fue suficiente para llamar la atención y producir la mayor criptoestafa de la historia de Argentina

Otra vez la hizo, y la hizo bien. Javier Milei se mostró tal cual es ante sus tantos votantes y les demostró que no le importa ni quienes lo apoyaron, ni quienes no le dieron su acierto, ni tampoco quienes no comulgan con política alguna.

La oposición pedirá un juicio político contra Milei en el Congreso. / elcolombiano.com

Más de 44 mil de esos seguidores que lo veían como la única “opción para el cambio” y lo creían el “gran gurú económico”, que acabaría con los problemas en Argentina, se vieron estafados por su propio presidente, que los hizo perder todo su dinero en unas pocas horas.

Auge y caída

El 14 de febrero de 2025 Javier Milei utilizó su cuenta en X para promover un proyecto denominado «Viva la Libertad Project», una clara referencia al “Viva la libertad carajo” con que cierra sus discursos.

“Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos nacionales. El mundo quiere invertir en Argentina”, decía el tuit que el líder de La Libertad Avanza fijó para sus 3,8 millones de seguidores.

Presentó una criptomoneda creada tres minutos antes como un mecanismo para captar recursos financieros destinados a impulsar las operaciones, planes o expansión de emprendimientos.

En cuestión de horas la $LIBRA, respaldada por el libertario, experimentó un incremento vertiginoso en su valor y alcanzó los cuatro mil 978 dólares por unidad.

Pero la burbuja no tardó en estallar. De manera repentina, el presidente eliminó su publicación sin dar explicaciones, desató el pánico entre los inversores y provocó el desplome de la moneda por debajo de un dólar y cayó más. En consecuencia, miles de inversores vieron su dinero desaparecer en cuestión de minutos.

Especialistas en criptoactivos identificaron el episodio como un rug pull (algo así como «tirar de la manta» o «tirar de la alfombra» en español), una estafa repetida muchas veces en el mundo de las monedas digitales y que lleva años en la mira de las autoridades financieras de todo el mundo. Es, en sí, un esquema fraudulento en el que los creadores y promotores de un activo compran al inicio, cuando apenas vale. Luego inflan artificialmente su valor para vender sus participaciones y abandonar el proyecto antes del colapso, garantizado una extracción fraudulenta de dinero.

“Pero vos sos presidente…”

La entrevista grabada donde se insiste en su inocencia fue seguida por todos los argentinos. / letrap.com.ar

Tres días después del escándalo, del torrente de críticas y cuestionamientos por la avalancha de ruinas que consiguió, ofreció una entrevista grabada –y bien preparada– en su despacho en la Casa Rosada y se burló nuevamente de sus votantes: “El que apostó y perdió, que asuma las consecuencias”.

Negó cualquier responsabilidad en el escándalo y desestimó la cifra de 44 mil damnificados y los más de 80 millones de dólares que fueron a parar al bolsillo de… nadie sabe.

Los afectados, dijo, sabían muy bien en lo que estaban entrando. “Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Yo no lo promocioné, solo lo difundí”, le gritó en diversas ocasiones al periodista; por cierto, su amigo personal.

Varias veces eludió al reportero, que le repetía una y otra vez tras cada justificación: “pero vos sos presidente, no un ciudadano común”.

Así es la vida, debió de pensar Javier Milei, mientras aseguraba que por “querer darle una mano a esos argentinos que necesitan financiamiento, me comí un cachetazo” y, según él, la mayoría de los afectados son estadounidenses y chinos.

Más de dos horas de “charla” pretendieron hacer ver que el presidente o su entorno sólo fueron idiotas útiles y no parte del negocio. Como si alguna explicación lo dejara a salvo de las consecuencias.

¿Qué es $LIBRA?

Aunque Milei publicitó $LIBRA como un proyecto serio, se trata de un clásico memecoin o moneda meme, como se llama una creada sin activos que la respalden y cuyo valor depende del apoyo de una persona popular, en este caso Milei, que inspire confianza y atraiga a los inversores.

Como las demás criptomonedas, utiliza tecnología blockchain para operar y se lanza mediante una venta inicial promocionada en las redes sociales.

Su autor, Hayden Mark Davis, CEO de una firma de consultoría e inversiones en criptomonedas y negocios digitales de Estados Unidos, estuvo en Argentina, y el 30 de enero Milei lo recibió en la Casa Rosada, según él mismo plasmó en X.

Posteriormente al escándalo, salieron a relucir mensajes de texto donde el propio Mark Davis aseguraba que pagaba coimas a Karina Milei, la hermana, para tener «controlado» al presidente de la Argentina.

«Envío dinero a su hermana y él firma lo que yo digo y hace lo que yo quiero», decía Davis en los mensajes.

Del chat también se desprende que el joven avanzó en su estrategia para el lanzamiento de $LIBRA, que incluía la promoción y tweets de Milei.

En cualquier caso, el ultraderechista enfrenta la peor crisis política desde que asumió el poder, en diciembre de 2024. El escándalo termina con el aura de infalibilidad que se ha querido atribuir como defensor de la libertad y líder de “las fuerzas del cielo”.

La oposición argentina ya adelantó que impulsará un pedido de juicio político, mientras que los más moderados se conforman por ahora con una comisión investigadora. “Yo no tengo nada que ocultar. Lo mío fue puro ímpetu”, sigue reiterando el presidente argentino.