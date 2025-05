Nace en Sancti Spíritus un centro de alto valor para la neonatología cubana

Concebido para entrenar a especialistas y residentes de todo el archipiélago en el uso de la ultrasonografía en el punto de atención al paciente (Pocus)

Fotos. / Pastor Batista Valdés

Gracias a la neonatología espirituana, Lucas y sus padres sonríen alegremente hoy.

Para niños recién nacidos, en estado grave o crítico, aumentan las posibilidades de una mejor y más rápida atención, diagnóstico y tratamiento, si se incorpora de manera oficial en todo el país, dentro de las normas de la neonatología, el empleo de la ultrasonografía en el punto de atención al paciente (Pocus).

Así trascendió en Sancti Spíritus, al quedar inaugurado el primer centro con que cuenta esa especialidad en el archipiélago para que especialistas y residentes reciban entrenamiento en el uso de esa provechosa alternativa.

Sustentada en el conocimiento científico y con el aval de una práctica que se expresa en favorables resultados, la experiencia demuestra cuán importante es aprovechar posibilidades como las que ofrece el equipo de ultrasonido Doppler (único con que cuenta el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos) para, entre otros usos, realizarles a niños en estado grave o crítico una evaluación que complementa muy bien al examen físico.

Al dialogar con BOHEMIA, la doctora Amary Yumar Díaz –especialista de segundo grado en neonatología, máster en atención integral al niño y diplomada en cardiopediatría– subrayó el valor de ese método “que nos permite adelantarnos, ver al recién nacido desde adentro, racionalizar el uso de medicamentos muy costosos, ganar tiempo, reducir estadía…”.

En correspondencia con su objetivo (entrenar, preparar, capacitar), el centro prevé realizar próximamente la primera edición de un diplomado nacional acerca de Pocus neonatal.

Ya han tenido lugar contactos y convenios con provincias interesadas en enviar personal especializado a entrenarse en Sancti Spíritus

Sancti Spíritus registra más del 98 por ciento de supervivencia en el paciente grave.

En perspectiva, incluso, podrían ampliarse nexos con otros países, si se tiene en cuenta que Cuba participó de inmediato en la red iberoamericana creada dentro de ese campo.

Durante la apertura del nuevo espacio, se evocó la sensibilidad y ayuda ofrecida por la doctora argentina Cristina Osí, toda una autoridad en esa vertiente de la medicina.

La inauguración del centro tiene lugar en el contexto del proceso para reacreditar a la neonatología espirituana, de acuerdo con los rigurosos requisitos que establece la excelencia en esa especialidad.

En declaraciones para nuestros lectores, el doctor Manuel López Fuentes, responsable del comité de morbilidad continua, explicó que durante años el servicio ha mantenido una gran estabilidad que se expresa en supervivencia superior al 98 por ciento en el paciente grave (el país pide 96), sobrevida del 96.5 (más de cinco puntos por encima), mientras los índices de sepsis suelen oscilar desde hace una década entre 2 y 3 por ciento, registro inferior al 5 recomendado.

Frente a la sala de neonatología, donde radica el nuevo centro, está el árbol de la vida, con fotos de niños salvados allí.

Madres, padres y otros familiares de niños atendidos agradecieron la profesionalidad y sensibilidad humana de quienes aseguran el servicio.

Una de ellas fue la joven Gabriela Jiménez, quien entre sollozos expresó: “Ojalá yo pudiera encontrar palabras para explicar la atención que le dieron a mi pequeño Lucas, a quien prácticamente yo no sabía ni cargar cuando llegué aquí. Y me enseñaron todo, me lo salvaron, fuimos a casa y me lo siguen atendiendo muy bien”.

Ajeno a todo, muy campechano, en brazos de su mamá, el pequeñín regalaba sonrisas a los presentes y simpáticas poses para los lentes fotográficos.