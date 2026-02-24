Poeta verdadera

Reflexiones sobre la obra de Rafaela Chacón Nardi

No solo personalidades contemporáneas con esta pedagoga y literata cubana hicieron comentarios elogiosos acerca de sus creaciones, actualmente el valor de sus textos y quehacer docente es reconocido por estudiosos latinoamericanos. Hagamos un brevísimo recorrido.

Siglo XX:

Gabriela Mistral (en 1950, sobre Viaje al Sueño): “Su libro es el mejor de poemas femeninos que me ha llegado en años. Su calidad y su feminidad me han prendido a él. Dos lecturas, las dos rebosadas de gracia. Le estoy por ello reconocida”.

Juan Chabás: “Rafaela Chacón Nardi no es una pasajera aficionada a hacer versos, invitada a la canción por la inquietud de la adolescencia. Es una poetisa cuyo nombre hay que aprender. Porque –repitamos ese nombre– Chacón Nardi tiene sensibilidad, gracia para ver, voz estremecida y difícil virtud: ángel verbal”.

Félix Pita Rodríguez: Ella nos entrega “una poesía donde la sutileza afilada se hace hondura y trasfondo”. Asimismo (palabras pronunciadas durante una tertulia literaria en 1979), “Rafaela pertenece a esa rara, rarísima estirpe de poetas tan consustanciados con su obra, tan parte de ella misma, que la pupila más penetradora no acierta a delimitarles las fronteras”.

[…] “viene de esa estirpe de los raros, rarísimos poetas verdaderos, que por serlo participan y están un poco en la vida de todos, y que logran, por ello, que en su obra nos encontremos un poco.

“Cuando a esa condición singular del poeta que lo es de veras, se aúna el dominio pleno de las artes del verso, la riqueza verbal y la sabiduría técnica impecable, que caracterizan a la obra poética de Rafaela, ya puede hablarse sin temor de una poesía que nació para permanecer, y a la que otros han de mirar como a una meta apetecida”.

En el programa en línea Poesía a las ocho, bajo la conducción de Abel Pérez Rojas, varias educadoras y escritoras latinoamericanas disertaron sobre Rafaela Chacón Nardi. /Archivo de BOHEMIA

Siglo XXI:

Virgilio López Lemus (en Historia de la literatura cubana, 2008): “Sus poemas son mucho más complejos que lo que presenta la aparentemente sencilla composición, el no complejo ni rebuscado léxico, la emotividad contenida”.

Participantes en el programa en línea Poesía a las ocho, que conduce Abel Pérez Rojas, poeta mexicano, comunicador y académico:

Mariela Peruffo, psicóloga y literata (Argentina): Rafaela Chacón Nardi “fue un hallazgo para mí […] hace un análisis bastante crítico de la mujer como género, de la posición femenina”.

Silvia Martínez Coronel, profesora, crítica literaria, investigadora y escritora (Uruguay): “Qué impresionante su producción y su voz”. En Una mujer desde su isla canta se evidencia un “gran conocimiento del arte poético”.

Ivana Szac, educadora, poeta (Argentina): “Me movilizó mucho su labor docente, cómo en Cuba dirigió los clubes de promoción de lectura para adolescentes ciegos […] se convirtió en una mujer empeñada en servir […] con sapiencias extraordinarias […] Quiero recalcar los nombres de sus poemarios: Viaje al sueño, Del silencio y las voces, Coral del aire, Una mujer desde su isla canta, Vuelta de hoja, Mínimo paraíso, Del íntimo esplendor, Ámbito de amar. Me parecen bellísimos”.

Olivia Sesma Rascón, profesora, promotora cultural y psicóloga (México): “Me sorprendieron esos juegos que encontré en algunos poemas dedicados a los niños, como los versos que son adivinanzas. Estos poemas son muy platicados […] También me agradó mucho su otro tipo de poesía, está tapizada de recursos literarios y estilísticos: metáforas, símiles…”.

Brenda Carol Morales, académica, poeta, narradora (Guatemala): “Rafaela […] abarcó numerosos temas. Además de los versos para niños, hace poemas sobre pinturas que observó cuando estuvo en París y sobre la naturaleza, el olvido, el amor.

[…] “Se nota que es una lectora ávida […] Ello no le impide tener su propio estilo […] describe muchísimo […] maneja las figuras literarias con maestría”.