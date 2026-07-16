Premio a quienes hacen cabalgar la palabra en la razón

Ganadores del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio apoyan en La Habana la declaración de respaldo a la Revolución cubana y de compromiso gremial con ella

La entrega de los diplomas a los autores ganadores oficialmente (premios y menciones) del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio 2026, volvió a devenir otro de esos momentos a la medida del irrenunciable y muy sano sentido de pertenencia que distingue a la Unión de Periodistas de Cuba, Upec, desde su surgimiento hace 63 calendarios.

Quienes tuvimos la oportunidad de ocupar espacio este miércoles en la Casa de la Prensa, pudimos constatar cómo, a pesar de que ya esos resultados se habían dado a conocer en sus distintas categorías, la cita estuvo imbuida todo el tiempo de esa alegría gremial que no han podido opacar los apagones, el cerco energético, ni la constelación de penurias asociadas al recrudecimiento del bloqueo por Estados Unidos contra Cuba en todos los terrenos.

Precisamente en torno a este asunto, la premiación concluyó con una contundente declaración en nombre de los más de 3 600 colegas que integran la Upec, organización periodística que Ernesto Vera definió acertadamente como “primera de nuevo tipo en el hemisferio occidental”, apta, por demás, para concretar en un contexto tan complicado como el actual el criterio de otro presidente de ella, Julio García Luis, quien afirmó que “no se puede cambiar al socialismo sin cambiar al periodismo”.

Con una claridad meridiana en torno a la misión de la prensa, y de cada cubano verdadero en este momento histórico (¿qué le espera a quien marche solo en la vida?), el texto remarca el respaldo gremial a la Revolución cubana y la determinación de continuar siempre con el legado deMartí, “que sigue siendo uno de los nuestros”, para que, como él enseñó, la palabra no deje de cabalgar en la razón.

Entre los fragmentos que expresan el compromiso de los periodistas cubanos con los destinos del país, de cara a los procesos internos y a la cada vez más hostil política de la Casa Blanca, está la afirmación de que “nosotros contamos con Cuba, Cuba cuenta con nosotros”

La entrega de los diplomas a los autores premiados devino reverencia, además, a los 73 años transcurridos desde el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes (26 de julio de 1953) y al centenario del Comandante en Jefe de todos los cubanos nacidos y por nacer: Fidel Castro, de quien siempre podrán aprender las actuales y futuras generaciones de periodistas.