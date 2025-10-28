“Aquí nadie es químicamente puro”, vocifera y, para dejar constancia, pasea la lengua por toda la parte superior de la dentadura, escupiendo de inmediato par de cáscaras de frijol negro de un potaje recién engullido. En el umbral de la puerta, su mujer masculla el permanente asco, instalado a pocas horas de un matrimonio semi apuntalado, como esas columnas de la ciudad, ruinosa y mugrienta.

Mientras introduce la varilla de inseminación artificial en las “linduras” de una res, la ganadera aspirante al gran premio en la feria anual de la raza, advierte: “Aquí nadie es químicamente puro”. A pocos metros, un admirado subalterno escribe cada indicación. “Anota, sígueme los pasos, pero no seas tan guanajo de repetir lo de la ´química´, no vaya a ser que se nos joda el viaje a la capital”.

Los muchachones, en fiesta alucinada del saber, coincidieron en una única respuesta, gracias al chorro de adrenalina al intentar aprobar uno de los exámenes de ciencia, donde se les pedía que justificaran si ya era posible suplir en condiciones “normales” el oxígeno. Nadie se detuvo a pensar. Vistiéndose de lo absurdo para la Tierra actual, dijeron: “Seguro, nadie es químicamente puro”.

Un editor se hartaba de los adjetivos sobrantes; ¡qué más daba!: de cualquier forma, el editorial, como opinión propia del rotativo, se tildaría de falso. Al panadero le tenía sin cuidados si la harina era de trigo o de maíz: de todas-todas, el pan se compraría. Cierta bailarina clásica bostezaba de aburrimiento ante un “dulzón” Tchaikovsky; en el trance se proyectaba en piruetas de breaking dance.

Enlazados por una ruin desidia, en acordes de cansancio prematuro, y de regreso de una vida incompleta sin ánimos para enrumbarla, todos, con pesimismo, se vislumbraban atrapados, rotos, sucios…

En un murmullo, la justificación inapelable, la frase coloquial, reconvertido su sentido. Similar a un escudo, blasón del inmovilismo. Sí, como ese girasol marchito en el vaso y que nadie se anima tirar a la basura, por si acaso los santos reclaman su presencia para una mejor suerte: ¡Total, “nadie es químicamente puro”!