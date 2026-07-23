Declaraciones a BOHEMIA de Germán Mesa, director técnico del equipo Cuba de béisbol

El silencio es habitual en el Estadio Latinoamericano cuando no hay pelota. Fuera de temporada se escucha hasta la suave brisa del viento.

Pero todo luce distinto cuando entrena el equipo Cuba. Ese fue el caso de los muchachos que viajarán a República Dominicana para participar en el torneo de béisbol de los XV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Coincidí recién con Germán Mesa en el Coloso del Cerro. Conversé con el director técnico cerca de la tarja que conmemora a nuestra emblemática sección Palco 211, ubicada a un costado del banco de los visitantes, por la parte derecha, zona habitual de la prensa.

El estratega respondió varias de mis interrogantes sin perder la vista del terreno, donde se efectuaba un partido de preparación entre los integrantes de su plantel.

Juego de preparación.

-¿Podemos soñar?

-Claro que sí. Queremos que estos muchachos exploten todo su potencial. La idea es que se diviertan y al mismo tiempo cada uno haga lo que le corresponde, según las indicaciones que desde el cuerpo de dirección les hemos dado.

«No van a llegar al terreno desorientados. Todos tienen un rol específico. Especialmente los lanzadores saben de sus labores, en la habitual distribución de abridores, relevistas y cerradores», aclaró el mánager.

-Es un equipo muy joven.

-Es cierto, hay mucha juventud. Este es el inicio de un ciclo olímpico. Pero también la inmensa mayoría de estos peloteros han tenido experiencia en otros equipos Cuba, hasta los de menos edad.

«Y tampoco podemos tener miedo de presentarnos en este tipo de competencias con jugadores noveles. En algún momento van a tener que hacerlo».

-¿Qué sabemos de los contrarios?

-Es un tema que otras veces nos ha pasado factura. Ahora nos hemos enfocado mejor en conocerlos. Tenemos al sabermétrico al tanto de la tarea. Las nóminas las conocimos hace poco, pero se ha avanzado bastante. Ya nuestros muchachos han recibido algunos datos de los rivales, para que vayan repasando.

«Cuando esté más cerca la competencia profundizaremos otro poco. Este es un tema clave, a nosotros también nos estudian. Así es el béisbol moderno. Y, por cierto, avanza cada día más».

-Siempre parece que se queda alguien fuera.

-Es complicado. El equipo es de 24, no pueden ser 27. A veces hay que mirar más allá de los números y buscar jugadores que sean capaces de cubrir varias posiciones.

«En torneos cortos pueden resolver problemas puntuales, sustituir a un lesionado o a quien no esté rindiendo», concluyó Germán.

Lo cierto es que el equipo cubano saldrá el 28 de julio rumbo a Republica Dominicana y el 31 comenzará la competencia. La selección debutará ante Curazao y siguen en orden Puerto Rico y el anfitrión.