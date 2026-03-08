Raíces de valor: La lucha histórica de la mujer cubana

Cada 8 de marzo, el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer. En Cuba, esta fecha representa algo más que conmemoraciones: se convierte en una ocasión ideal para volver la mirada hacia nuestras raíces y honrar a aquellas que lo entregaron todo sin esperar nada a cambio. En este día se rinde homenaje a las que lucharon, sufrieron y soñaron con una patria libre.

Es por ello que en la sección Bohemia Vieja rescatamos un valioso artículo publicado en nuestra revista el 26 de febrero de 1950, firmado por Faustino García y titulado «La mujer cubana en la Revolución». Lo extraordinario de este texto no solo radica en su antigüedad, sino también en su asombrosa vigencia. Hace más de siete décadas, sus páginas ofrecieron una galería fascinante de retratos: son biografías, algunas extensas y otras breves, pero todas profundamente conmovedoras.

«La mujer cubana en la Revolución» trasciende lo meramente periodístico; es un verdadero monumento histórico dedicado a las heroínas anónimas de nuestras guerras de independencia. Leerlo en vísperas del Día de la Mujer nos permite apreciar que la lucha femenina por la libertad en Cuba no comenzó ayer: tiene profundas raíces en la manigua, el exilio, la conspiración clandestina y aquellos días oscuros en los que ser cubana y patriota podía costar la vida.