Repercusiones a mediano y a largo plazo

La causa palestina ha vuelto al centro de la conciencia popular, la brutalidad israelí ha sido el detonador. Ahora Tel Aviv arremete contra Siria e Irán en un acto demencial y muy peligroso

Israel está desbocado, sobrepasando los límites de la decencia, si puede tener alguno quien asesine en Gaza a más de 15 mil mujeres y niños en seis meses de sostenida masacre. Ahora sus misiles han impactado directamente contra una sede diplomática en un tercer país, con el cual no está en guerra. El consulado iraní en Damasco, Siria, sufrió este 1º de abril de 2024 un acto escasamente perpetrado en la historia contemporánea, porque se supone que a estas instalaciones las protege el derecho internacional. Pero ya sabemos lo que piensa Israel del planeta.

En el ataque israelí contra la sede diplomática de Teherán en Damasco falleció Mohammad Reza Zahedi, alto cargo militar iraní. La nación persa dice que responderá con una acción semejante. / eitb.eus

La nueva maniobra bélica no puede interpretarse disociada del apoyo reiterado que Occidente y los Estados Unidos le proporcionan al gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu, el cual ha perdido popularidad en la sociedad israelí, pues lejos de concentrarse en devolver a casa los rehenes, que todavía la resistencia palestina tiene en su poder, juega al exterminio.

Esta comentarista en reiteradas ocasiones ha señalado que todas las vidas humanas importan, por lo que los israelíes prisioneros civiles en poder de Hamas, deberían volver a sus hogares; sin embargo, es necesario recalcar que la acción del 7 de octubre de 2023 ha sido sobradamente utilizada para borrar de la faz de la tierra palestina a sus habitantes originarios, en un ejercicio documentado de colonialismo burdo: el gas en el mar de Gaza y el proyecto para un futuro canal Ben Gurion, que conecte el mar Rojo con el mar Mediterráneo a través del Golfo de Aqaba, son importantes motivos estratégicos para proseguir con el asesinato de palestinos y de sus aliados regionales.

A la destrucción de escuelas, hospitales, mezquitas, centros culturales o cementerios palestinos, añaden en su haber depredador el ataque a sedes diplomáticas. Tal pareciera que el estado sionista quiere extender sus tentáculos bélicos más allá de sus fronteras (al margen del ocupado Golán sirio, o las granjas libanesas de Cheba). En última instancia, el gran complejo militar estadounidense es el mayor beneficiado, a pesar de los amagos de Washington de irse deslindando en lo político de Israel, un gesto oportunista de Joe Biden de cara a retener electores en su carrera presidencial.

Indignación

Ante la ONU, el delegado sirio Qusai Al-Dahhak indicó que “el ocupante israelí no habría llevado a cabo esta agresión contra una sede diplomática protegida por el derecho internacional si no fuese por el ciego apoyo que EE.UU. le ha brindado durante décadas”. También manifestó que los sionistas desprecian a la comunidad mundial, la cual está amenazada en la paz y seguridad regionales, en primer lugar, amenaza extensiva al orbe, porque Israel se burla cínicamente de las consecuencias de sus crímenes.

Este 2 de abril de 2024, el representante sirio en la ONU, Qusai Al-Dahhak, consideró que los EE.UU. son responsables por los repetidos ataques israelíes contra su país, incluido el más reciente contra el consulado de Irán en Damasco. / prensa-latina.cu

La Fuerza Aérea israelí realizó un ataque contra el consulado general de Teherán en Damasco, asesinando a 11 personas, entre las que se encontraban siete oficiales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, uno de ellos el general Mohammad Reza Zahedi, comandante de la Fuerza Quds en Siria y el Líbano, y el subcomandante Mohammad Hadi Hajizadeh. Inmediatamente el mandatario persa, Ebrahim Raisi, manifestó que “el régimen sionista debe tener en mente que no será capaz de alcanzar sus objetivos siniestros con medidas tan inhumanas y que Teherán responderá con la misma moneda”. Semanas atrás Bohemia analizó la probabilidad de una conflagración regional si Tel Aviv seguía hostigando a Irán. Y aunque Teherán ha ido sorteando todas las provocaciones con inteligencia y moderación, el candelero pudiera desbordarse, en demostración de que puede hacerle frente a una amenaza sionista generalizada que ponga en riesgo su cara seguridad nacional.

¿Se le pondrá freno?

Si bien numerosas naciones han condenado esta maniobra sionista –sobresale el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso–, viéndolo como algo “absolutamente inaceptable”, todavía el Consejo de Seguridad de la ONU no ha tomado una postura radical, que incluya sanciones drásticas contra Israel. No obstante esta urgencia, ¡cuánto más puede esperarse de un órgano que ha mostrado toda su debilidad, marcada por el conveniente veto yanqui cada vez que se valora el pedido de un cese del fuego?

Esencias

Israel, en sus bases fundacionales, es racista, y no valora una relación armónica con sus vecinos, sino una de subordinación, a tal punto que a sí mismo se llama “Estado judío”. En este no cabe el “diferente”, y cuando no le queda más remedio que asimilarlos es siempre mediante el terror. Por eso intenta sacar a los gazatíes hacia el desierto egipcio, o intimidar a Irán por su visceral “envidia” de clases hacia la próspera nación, consolidada en lo económico, tecnológico y militar, elemento este último temido por el sionismo israelí.

Asimismo, Teherán se ha ido abriendo camino en el universo árabe tras largos años de rechazo y desconfianza. En contraposición a ese escenario geopolítico indiscutido, Israel intenta establecer relaciones diplomáticas con algunas plazas musulmanas de África y el Oriente Medio, como medida de supervivencia existencial y económica. Entre las aspiraciones del genocida Netanyahu figura establecer nexos con Arabia Saudita, pero él mismo se dio un tiro en el pie con su agresión a Gaza, y por las medidas genocidas que allí lleva a cabo. En ese sentido, y tal como lo explica Al Mayadeen, Riad le ha advertido a Washington de que “exagera sobre un posible acuerdo de normalización con el ocupante israelí, el que infringió un giro de 180 grados debido a la agresión contra la Franja de Gaza”.

Y es que, a pesar de las contradicciones en el seno de las fuerzas de resistencia local y mesoriental, la causa palestina sigue siendo paradigma de heroísmo. Hay analistas que incluso señalan a la acción del 7 de octubre como el nuevo parteaguas, que volvió a poner en el mapa de la opinión internacional los inalienables derechos del pueblo palestino y su soberanía aunque se pague un precio muy alto. ¿Hasta cuándo Israel gozará de impunidad?