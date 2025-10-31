Roberto Valera: Creador de sugerentes mixturas

Respeto, admiración, despierta este versátil músico, por sus dotes pedagógicas, cubanía y capacidad innovadora

Érase una vez un hombre que amaba las composiciones sinfónicas. Y, a la vez, no quiso desprenderse de lo popular.

Había crecido oyendo a su madre cantar mientras ella hacía las labores hogareñas y escuchando en familia programas radiales, desde las radionovelas –algunas utilizaban como música de fondo temas clásicos– hasta espacios en los cuales transmitían boleros, tangos, canciones mexicanas.

Aún pequeño comenzó él también a entonar melodías, además de bailar y tocar el tambor. Con 10 años de edad ya asistía a clases de piano y canto. Todavía muy joven, un hecho inesperado generó un deslumbramiento que lo conduciría a esmerarse en su profesión e incluso innovar: el futuro compositor presenció en la CMQ cómo la orquesta de esa emisora interpretaba partituras de Mozart y Schubert.

Pero la existencia de los seres humanos no suele transitar por una línea recta. Y pocos pueden hacer realidad sus mayores sueños de inmediato. Aquel muchacho debió graduarse del conservatorio, luego ganarse el sustento como profesor, atreverse a actuar –sí, convertirse en actor– en una novela para la TV, trabajar en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, obtener una beca, proseguir fuera de Cuba su preparación académica. Retornar a La Habana.

Entonces llegó la oportunidad de dirigir cátedras y centros de enseñanza artística, junto con la docencia. Forjaba un doble legado, el de los alumnos que recibían sus saberes y, a la par, el referido a la creación propia.

Roberto Valera fue ovacionado durante la entrega de los Lucas 2023, ocasión en la cual Sonatonga obtuvo el lauro por Mejor video de música instrumental y/o vocal. / tvcubana.icrt.cu

Pasados los años, el veterano director orquestal y pedagogo puntualizó a la prensa: “A mí lo que más me gusta de la composición es el momento en el que estoy creando algo nuevo […] después la obra cobra vida y empieza a moverse. Uno a veces la disfruta y otras la sufre, porque depende de cómo sea interpretada”.

Así concibió melodías destinadas a filmes, dibujos animados, series, coreografías. Febrero de 1962 marcó un hito. “[…] esta fecha es importante para mí […] me estrené profesionalmente con la música para el documental Sigma 33; era la primera vez que me oía interpretado por otros músicos”, recordaría transcurrido el tiempo.

Igual mezcla de goce e incertidumbre quizás acompañó el nacimiento de sus piezas para bandas, conjuntos instrumentales, solistas, orquestas de cámara o sinfónicas, coros. Entre ellas, la muy versionada Iré a Santiago, musicalización del poema homónimo de Federico García Lorca; y la ópera Cubanacán, sobre la Escuela Nacional de Arte.

Antes de su estreno, el autor expresaría a Cubarte: “Esta ópera es, en cierto sentido, resumen de toda mi vida como músico porque ahí hay partes que están muy cerca de la música popular y otras que lo están de la música clásica. Hay partes que son muy de vanguardia […] se pudiera llamar una obra poliestilística”.

E igualmente sentiría tal vez cierto cosquilleo al trazar sobre el pentagrama las notas de otro híbrido: Sonatonga, más tarde ejecutada por la Orquesta Sinfónica Nacional y devenida audiovisual; “una conga –precisaría a una periodista de Villa Clara, durante el Festival de música de cámara A tempo con Caturla– con una estructura musical de allegro-sonata. La palabra suena muy cubana; la obra es muy fuerte”.

De él se afirma que eligió educar sin altisonancias, explicar su labor sin ufanarse. Érase, y es, un hombre multifacético, comedido, llamado Roberto Valera Chamizo. Premio Nacional de Música. Maestro de Juventudes.