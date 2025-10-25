Sancti Spíritus no quiere ser sorprendido por Melissa

Cada minuto cuenta en el empeño por preparar bien al territorio frente a cualquier variante o comportamiento de la situación

Con independencia de la organización y trayectoria que finalmente tome la ahora tormenta tropical Melissa, los espirituanos se preparan para la peor opción: ser impactados directamente por sus vientos y lluvias.

No se trata de un enfoque fatídico o pesimista del asunto. Todo lo contrario: de prepararse bien para enfrentar y vencer los efectos de ese fenómeno climatológico en cualquiera de sus variantes.

Un elemento sí volvió a quedar claro en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo, hace apenas unas horas: la protección de la vida humana sigue siendo el supremo objetivo de cuántas acciones prevea y ejecute el territorio.

Como en el resto de las provincias, los espirituanos ultiman detalles ante el posible azote de Melissa. / Pastor Batista

Tal punto de vista marcó esencia al intervenir Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Sancti Spíritus, quien llamó a continuar desplegando un trabajo de tal rigor que le permita a los espirituanos superar ese momento sin tener que lamentar ni un solo fallecido.

El análisis colectivo remarcó también la necesidad de concebir y concretar desde ahora cuántas medidas y acciones preventivas contribuyan a preservar las instalaciones y los limitados recursos materiales de que dispone el territorio.

Por ello, durante la sesión se orientó repasar al detalle asuntos medulares: la información oportuna y clara a la población, el estado actual de los embalses, situación de las compuertas si es necesario aliviar en alguno, posibles zonas de inundación por lluvias u oleaje marino, respuesta real del transporte en caso de evacuación, disponibilidades de alimentos para los centros correspondientes, cultivos próximos a cosecha y variantes para no perderla, vitalidad de los hospitales y abasto de agua, entre otros.

Especial atención se le dedica a la protección de los dos parques solares ya instalados y sincronizados al sistema eléctrico nacional, además a la situación de los grupos electrógenos y su capacidad de respuesta.

Entre tanto, fuerzas y medios del sector eléctrico están listos para actuar en casa o partir hacia otra zona del archipiélago, en caso necesario, como ha ocurrido en numerosas ocasiones.