Se extiende voracidad sionista

Israel amenaza al Líbano con enorme represalia mientras siga sosteniendo a la resistencia

El gobierno de extrema derecha de Benjamín Netanyahu, en Israel, aprovechó el ataque de su país y de los Estados Unidos contra la República Islámica de Irán para enfilar los cañones hacia el Líbano, al que no le perdona su vertical postura independentista y de salvaguarda de la nación frente a enemigos externos.

Todavía Tel Aviv sigue sin asimilar la derrota sufrida en 2006 a cuenta del grupo político-militar de resistencia Hezbolá, de ahí de utilizar cualquier oportunidad para hacer daño al vecino país. Plantear el tema de esta forma parece un asunto simple o trivial, de “malo vs. bueno”, pero es una parte de la realidad en Oriente Medio, donde el régimen sionista pretende extender sus dominios más allá de las fronteras reconocidas por el mundo en 1948.

Vayamos pues a las noticias: Según Europa Press, el 3 de marzo de 2026 tropas israelíes se desplegaron en el sur libanés sobrepasando las posiciones que ya había robado con anterioridad. Argumentan que se debe a la necesaria protección nacional. Para un desavisado tendrían razón, porque Hezbolá es solidario tanto con Irán como con los palestinos. Sin embargo, es esencial puntualizar que semejante arremetida sionista debe verse en el todo de las tensiones levantinas, donde Israel desea colonizar más tierras.

También distintos medios manejan cifras sobre el número de desplazados como consecuencia de los bombardeos de Israel en las últimas horas. Se habla de cientos de miles, en un escenario en el que Netanyahu se jacta de “poner en sobre aviso a las víctimas”. La agencia española de noticias EFE, en referencia a conteos del Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano del Ministerio de Salud Pública, reportó este 9 de marzo 486 muertos y 1 313 heridos, entre ellos muchos niños y mujeres.

La furia invasora se ha ensañado, además del sur libanés, en el este y en la propia capital, Beirut. Allí, por ejemplo, fueron asesinados cuatro altos diplomáticos de Irán. Hecho denunciado este 8 de marzo en la ONU. En carta dirigida a António Guterres, secretario general de la organización, el representante permanente iraní, Amir Saeid Iravani, señalo que se trataba de “un atroz acto de terrorismo y una grave violación del derecho internacional”.

El sionismo implementa su proyecto colonial con las conocidas guerras de rapiña, las cuales nacieron, no ahora, sino en 1896, en el ideario de Theodoro Herzl sobre un Gran Israel para los judíos. Las aspiraciones mesiánicas y racistas han calado hondo en la sociedad israelí, si bien en estos precisos momentos el gabinete atraviesa un mar de cuestionamientos de una población harta de tantas guerras y muerte, pues lo mismo Palestina, Irán que el Líbano se defienden.