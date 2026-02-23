Sembrando conciencia desde la infancia

Estudiantes de quinto y sexto grado de la escuela primaria Ideario Martiano, del municipio de Cerro, participaron en una visita educativa a la Revista BOHEMIA, como parte de las acciones de sensibilización que impulsa la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure) en La Habana

La educación ambiental también se construye fuera del aula. Con ese propósito, estudiantes de quinto y sexto grado de la escuela primaria Ideario Martiano, pertenecientes al Círculo de Interés Pequeños Guardianes de la Energía, visitaron la Revista BOHEMIA en una jornada concebida para integrar conocimientos, experiencias y buenas prácticas a favor del uso eficiente de la energía y el desarrollo de las fuentes renovables.

La iniciativa forma parte de las acciones de sensibilización que desarrolla en La Habana la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure), enfocadas en fortalecer desde edades tempranas una cultura de ahorro y sostenibilidad.

Durante el intercambio, los estudiantes compartieron los conocimientos adquiridos acerca de las múltiples aplicaciones de la energía solar. Asimismo, expusieron sus aprendizajes sobre la arquitectura bioclimática, un enfoque de diseño que busca optimizar la relación entre las edificaciones y su entorno natural. Esta disciplina aprovecha al máximo los recursos climáticos disponibles –sol, viento, lluvia y vegetación– con el objetivo de reducir el consumo energético, minimizar el impacto ambiental y crear espacios más confortables.

Como parte de la visita, los pioneros también se acercaron a la emotiva exposición “Fidel Vivo”, que acoge la Galería Dodecaedro de BOHEMIA, una mirada a nuestra historia desde el arte y la memoria. El espacio propició momentos de reflexión y diálogo, al conectar a las nuevas generaciones con pasajes esenciales del devenir nacional, reforzando valores de identidad y patriotismo.

El vínculo de los estudiantes con los medios de comunicación se fortalece su formación integral y su papel como multiplicadores de mensajes en favor del ahorro y el cuidado del medioambiente. Sembrar en la infancia la semilla del amor por la naturaleza y la historia patria es apostar por un futuro más consciente y responsable.