Si de pelota hablamos

Nada detuvo el inicio de la III Liga Élite del Béisbol Cubano

LAS TUNAS.-La pelota es pura pasión en Cuba. Y aquí en la zona oriental, como he escrito en varias ocasiones, se vive con mayor intensidad aún. Al menos es lo que he percibido cada vez que viajo por estos lares.

“Tuve mucho control y esa fue la clave de mi éxito”, dijo Dariel Góngora al término del juego. / Jorge Luis Sánchez Rivera

Desde días antes ya se hablaba aquí del inicio oficial de la III Liga Élite del Béisbol Cubano. En la mañana de este sábado este ambiente se fue incrementando más, pese al apagón general que afectó al país desde la noche del viernes, provocado por una nueva caída del Sistema Energético Nacional.

Los alrededores de un restaurado Estadio Julio Antonio Mella volvieron a convertirse en un hormiguero de gente, que poco a poco acabaron repletando las gradas de una instalación con capacidad para cerca de 5 000 personas.

Luego de una breve velada artística, con Danza Show y Talento de Barrio como protagonistas, los campeones de la Serie Nacional 63 salieron a la grama poseídos por el mismo espíritu vencedor de años recientes.

Acompañados por la constante algarabía de su entusiasta público, iniciaron con pie derecho el torneo selectivo. Derrotaron en el juego inicial a Ciego de Ávila con pizarra final de 8-4.

Fue una tarde muy productiva, con 14 indiscutibles. Sonaron los maderos de Yosvani Alarcón (4-2 con dos tubeyes y tres impulsadas), Roberto Baldoquín (3-1 con un doble, un remolque y un pasaporte) y Jean Lucas Baldoquín (4-3 con un tubey y uno traído al plato).

Yosvani Alarcón brilló con el madero. / Jorge Luis Sánchez Rivera

Sobre la lomita brilló el zurdo abridor, refuerzo camagüeyano de los Leñadores, Dariel Góngora. En siete innings de labor ponchó a dos, permitió solo tres sencillos, dos ellos salidos del bate del refuerzo Yoasan Guillén, y le hicieron una limpia. Además, regaló un boleto y propinó un pelotazo.

Con Góngora conversé al término del encuentro. “Tuve mucho control y esa fue la clave de mi éxito. Sacar el primer out rápido en cada entrada fue también importante. La verdad es que me siento muy bien en este equipo. Es la tercera vez que me uno a la plantilla de los Leñadores”, dijo a este reportero.

Del lado contrario, el revés fue a la cuenta del derecho Kevin Soto, quien luego de cuatro capítulos completos permitió siete imparables –dos de ellos tubeyes– y cinco anotaciones limpias.

La campaña apenas comenzó. Así que, si usted no ha hecho aún sus pronósticos, todavía está a tiempo. Nos separan otros 39 partidos por elenco antes de los play off, programados para el mes de mayo.

De momento, las otras dos subseries vieron salir airosos en el debut a Industriales sobre Pinar 4-3, en el Capitán San Luis; y Granma ante Santiago 7-6 en 10 inning en el Mártires de Barbados: cotejos pactados a cuatro compromisos, que se extenderán hasta el venidero martes, siempre en el horario de las 2:00 p.m.