Sistema radial tunero mira directamente al sol

Instalación de paneles solares fotovoltaicos busca mayor estabilidad en la parrilla de todas las emisoras

Mayor garantía de estabilidad, pueden ir ganando progresivamente los espacios informativos y de programación general dentro del sistema de la radio en Las Tunas, a partir de la instalación de paneles solares fotovoltaicos en emisoras del territorio.

Informaciones de prensa dan cuenta del despegue de ese importante proceso por Radio Libertad, la más longeva de la provincia, en Puerto Padre.

De acuerdo con un post en el perfil de Facebook del periodista Yaidel Miguel Rodríguez Castro, este domingo quedó instalado también el sistema fotovoltaico correspondiente a Radio Cabaniguán, en el sureño municipio de Jobabo.

Captura de pantalla acerca de trabajos en Radio Cabaniguán, Jobabo, al sur del territorio tunero.

En recientes declaraciones, William Miguel Vázquez Sosa, al frente del área técnica de Radio Victoria, subrayó la decisión de priorizar el estudio desde el cual se origina la señal de la planta provincial, así como proteger el área de servidores y algunos equipos concebidos para la actividad periodística.

Dotar de esa moderna y muy oportuna tecnología a todas las estaciones de radio en Las Tunas, permitirá fortalecer la sólida relación que siempre han mantenido con la audiencia en el ámbito comunitario y fortalecer cimientos para una información y comunicación claras en medio de la desinformación que pretende acentuar la guerra mediática por parte de los enemigos de la Revolución.