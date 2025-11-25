Solidaridad: de cubanos para cubanos

Por vía aérea y desde Milán, Italia, llegó la noche del domingo a La Habana una carga de 300 kilogramos, programada por integrantes del proyecto Martí ilumina los Cien años de Fidel para damnificados del huracán Melissa, en la región oriental de Cuba. El hecho coincide con la proximidad del noveno aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe, quien nos enseñó el verdadero valor del humanismo

En el momento de la partida hacia La Habana, acompañaron a Niurka hasta el aeropuerto de Milán, entre otros, José Luis Darías Suárez, cónsul general de Milán (a la derecha). / Cortesía del proyecto Martí ilumina los Cien años de Fidel

Alrededor de las 9:45 de la noche de este domingo recibí el siguiente mensaje de voz: «Hermana, aterrizamos hace 10 minutos; ya están encargándose de la carga y los compañeros del ICAP me esperan afuera. Me voy a tomar una cerveza y una foto -cuando se cargue el celular-, con toda la gente que está aquí. Te quiero. Díselo a Baby, por favor, para que les comunique a todos que llegué bien.».

Con la alegría y el optimismo que la llenan siempre, la holguinera radicada en Milán Niurka Berta Pico Parra vuelve a Cuba. Esta vez, por el aeropuerto internacional José Martí, con una carga solidaria de 300 kilogramos para damnificados por el paso del huracán Melissa en Granma, Las Tunas y Holguín.

Desde finales de octubre, cuando se anunció la inminencia del paso del ciclón y la posible afectación a la región oriental, muchos de los cubanos residentes en Europa se mantuvieron expectantes y pensando qué podrían hacer para ayudar. Luego de pasar Niurka, como otros, comenzó inmediatamente la movilización para ayudar a los damnificados. Todo lo que cupiera iría a lo que llamaron «gran depósito de la solidaridad”.

Y ya está en La Habana. Salió al mediodía del domingo por la terminal uno del aeropuerto de Malpensa, en Milán; y cubrió en 14 horas y 15 minutos una ruta -sin escala- de ocho mil 316 kilómetros hasta La Habana.

En el momento de la partida, desde Oviedo, España, otra cubana, Bárbara Marín Prada, fundadora y coordinadora del Proyecto Martí ilumina los Cien años de Fidel, comentó por WhatsApp del grupo el hecho e informó: Niurka sería la representante de toda la comunicación con las instituciones gubernamentales y las organizaciones de masas. «¡Buen viaje, compañera, contigo viaja hacia esos territorios la solidaridad que nos inculcó Fidel!», expresó a modo de despedida.

A su vez, Olga Gómez Quintela, de la Asociación Sol y Caña, de Lanzarote, también en España, escribió: «Somos testigos de la inmensa labor que realizas, hermana Niurka -sí, hermana-, porque solo una mujer como tú, con ese compromiso profundo con tu pueblo, tu patria y nuestra Revolución, es capaz de mover montañas. Desde la distancia inmensa que une a Roma con Cuba lograste hacer posible esa gran donación que durante días, tardes y madrugadas fuiste gestionando sin descanso hasta conseguirlo. Hermana, eres una campeona, todo lo afrontas con fuerza, entrega, estudio, entereza y la determinación de ir al frente cuando tu pueblo te necesita.

«Así lo hiciste ahora, cuando llegas a renacer y a ayudar ante este enorme desastre dejado por el huracán Melissa y frente al cruel bloqueo que azota a nuestra patria con una fuerza tan dura como este ciclón jamás visto en la historia. Sabes que, aunque resides en Italia, formas parte de nuestro equipo y estás en nuestros corazones en esta guerra inacabable. Aunque los tiempos sean difíciles y los vientos malignos intenten bloquear las iniciativas, tu alegría y tu noble corazón siempre van contigo.

Una muestra del donativo que vendrá desde Vigo para el hogar Lu Xin, donde residen niños sin protección parental. / Cortesía del proyecto Martí ilumina los Cien años de Fidel

«Recuerda siempre que tú brillas como un sol, das luz donde existe oscuridad. Llevas siempre contigo esta frase, apócrifa pero popularmente atribuida al Quijote: Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Y con esa luz que te acompaña vamos también nosotros, tus amigos, tus hermanas y hermanos. Te acompañamos. Nunca estarás sola, hermana».

El donativo trae, principalmente, ropa y medicamentos destinados a pacientes con diferentes patologías. Otros cubanos quedaron en Europa, en función de continuar incrementando la ayuda. Múltiples asociaciones ratifican su apoyo a la nación. Por solo citar un ejemplo, próximamente un contenedor desde la ciudad española de Vigo, con una nueva donación para la Casa de niños sin amparo parental Lu xin, del municipio habanero de Arroyo Naranjo.

La iniciativa parte del microproyecto Besos y Sonrisas Isaac Amaro, Por quien merece amor, adscrito al proyecto Martí ilumina los C años de Fidel, y la colaboración, entre otras, de la Asociación 100×100 cubanos, Sol de Paz, de Asturias; Izquierda Unida, y de la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España (FACRE) José Martí.

Con el criterio de que la «solidaridad no se puede bloquear», se enviarán 48 cajas de ropa y calzado, material escolar, sillas y mesas, una lavadora, dos microondas, vajilla, cubertería, un horno grande, un motor de agua, dos equipos de aire acondicionado, colchonetas y una piscina con su depuradora.