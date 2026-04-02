Sueños de abril

En Cuba, la jornada impregnada de historia deviene símbolo de identidad, recuerdos, pretensiones que significan el palpitar de muchos pequeños gigantes.

Para muchos, abril es el mes más bonito del año, trae consigo felicidad, dicha, nostalgias, en el hemisferio norte significa 30 días de renacimiento, colorido, reverencia natural. En Cuba, la jornada impregnada de historia deviene símbolo de identidad, recuerdos, pretensiones que significan el palpitar de muchos pequeños gigantes. Es fecha en la que el tiempo, ese encargado de todo, parece detenerse en acto de reverencia ante aquellos que formaron la audaz Unión de Pioneros Rebeldes aquel lejano 4 abril de 1961, cuando la Revolución daba sus primeros pasos. Tan solo un calendario después la Unión de Pioneros de Cuba abrazó con su manto noble a todos. Desde entonces en cada patio escolar, en cada aula, en las ciudades o en la vida rural, sus voces resuenan, reclaman sapiencias llenas de ansias de conquista.

Cada color simboliza una etapa de crecimiento personal, el azul de las pañoletas moncadistas, el rojo de los José Martí y el de cada uniforme, juntos impregnan marcas imposibles de olvidar. El 4 de abril es más que una celebración, es compromiso, determinación…

Hoy este redactor propone culminar este viaje evocador con el latido perenne que siempre nos ha acompañado en susurro apasionado a partir de las notas musicales El reparador de sueños del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Pues los sueños y las aspiraciones son el motor que impulsa la vida y la luz en el mundo. Al reparar los sueños, el enanito no solo restaura la esperanza y la ilusión, sino también contribuye a la creación de un futuro mejor.

/Yasset Llerena

/Yasset Llerena

/Gilberto Rabassa

/Yasset Llerena

/Yasset Llerena