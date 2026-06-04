Te damos «la luz»

Estos son los mejores partidos de la fase de grupos del Mundial de Fútbol

Si la luz nos pudiera acompañar en Cuba, o al menos la situación electroenergética pasara por un mejor momento entre los días 11 de junio y 19 de julio, seríamos todos notablemente felices, en especial, los amantes al fútbol.

La Copa Mundial de la FIFA está cada día más cerca y, como parte de una saga de trabajos previos al pitazo inicial, BOHEMIA te regala ahora un recopilatorio de partidos de la fase de grupos que no deberías perderte.

Repasemos cuales son, recogidos de entre los 12 apartados para esta inédita edición de 48 equipos repartidos en tres sedes: Estados Unidos, Canadá y México.

Brasil vs. Marruecos

Sorteados en la Llave B, este encuentro es uno de los primeros llamativos, al menos en el papel. La Canarinha clasificó como cabeza de serie y deberá medirse con el elenco africano en su debut.

Se trata del equipo sorpresa en Qatar 2022, tras conseguir el cuarto puesto. También dio el golpe en categorías menores. Recordemos: en el último Mundial Sub-20, realizado en Chile en 2025, Marruecos llegó a la final y venció a Argentina por 2-0 para alzar el cetro. ¿Habrá muchachos de esa generación que puedan ayudar a derrotar a Brasil?

Del otro lado, los pentacampeones del planeta llegarán con el plus de tener a Carlo Ancelotti al mando, pero muchas dudas en cuanto a su plantel, principalmente relacionadas con la presencia de Neymar, quien no está al ciento por ciento desde lo físico, producto de una lesión muscular en el gemelo derecho.

Será el sábado 13 de junio a las 6:00 p.m. (siempre hora de nuestro país).

Alemania vs. Ecuador

Una reedición de lo ocurrido en el Mundial de 2006, cuando los teutones se impusieron por goleada 3-0 (dos dianas de Miroslav Klose y una de Lukas Podolski). Con realidades diferentes, ahora 20 años después, este choque entre Europa y Sudamérica promete. Alemania siempre es Alemania, pese a atravesar un período de transición en el que está buscando su mejor once. Enfrente estará la generación dorada de Ecuador, con futbolistas consolidados en la élite a nivel de clubes y ahora sueñan con ir por más. Jueves 25 de junio a las 4:00 p.m.

Haaland y Mbappé en duelo de clubes. / prensa-latina.cu

España vs. Uruguay

Posiblemente el mejor partido de la fase de grupos. España, último campeón de la Eurocopa hace dos años ante Uruguay, el equipo de Marcelo Bielsa, cuya historia en mundiales siempre los coloca como rivales complejos. Además, es el compromiso que cierra el Grupo H; o sea, pudiera definir la clasificación a los cruces de uno o ambos elencos. Viernes 26 de junio a las 8:00 p.m.

Noruega vs. Francia

Erling Haaland y Kylian Mbappé chocarán en el duelo más atractivo de la Llave I. Dos de los mayores goleadores de la actualidad frente a frente en un compromiso espectacular ya vivido a nivel de clubes (Manchester City vs. Real Madrid). ¿Quién ganará? Viernes 26 de junio a las 3:00 p.m.

Portugal vs. Colombia

El Portugal de Cristiano se verá con la Colombia de James. / prensa-latina.cu

James Rodríguez y compañía tendrán un duro desafío en su búsqueda por avanzar a la siguiente fase. Deberán enfrentar a la difícil Portugal de Cristiano Ronaldo. Es el choque más esperado del Grupo K. Sin dudas, son dos selecciones que aspiran a llegar lejos. Sábado 27 de junio a las 7:30 p.m.

Inglaterra vs. Croacia

Duelo de europeos en el Grupo L. Inglaterra, con esperanzas renovadas desde la llegada del director técnico Thomas Tuchel, quiere por fin consolidar su gran favoritismo, derivado de la calidad de su plantilla, y traducirlo en resultados. El partido ante Croacia no será accesible. Los balcánicos vienen de obtener el segundo puesto en Rusia 2018 y también fueron podio en Qatar 2022, donde obtuvieron el bronce. Miércoles 17 de junio a las 4:00 p.m.

Es todo de momento. La larga espera de cuatro años está llegando a su final. Ojalá sea un buen Mundial y lo podamos disfrutar como nos merecemos.