Tejer el camino III

Listo el calendario de la Copa Mundial Sub-15

Los organizadores de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 han dado a conocer el calendario del evento que acogerá México del 25 de septiembre al 4 de octubre próximos.

Nuestros muchachos debutarán contra República Dominicana el viernes 25 de septiembre. Le siguen en días consecutivos Sudáfrica, Japón (vigente campeón de la categoría), Alemania, y como colofón tendrán el enfrentamiento contra los locales de México, partido el cual cerrará la fase de grupos el día 29 de septiembre en el horario nocturno.

El apartado de Cuba es el A, que verá toda la acción en el Kukulcán Álamo, de Mérida, casa de los Leones de Yucatán. Mientras, el B jugará la etapa inicial en el Estadio Beto Ávila, de Cancún.

Allí pujarán Australia, República Checa, Venezuela, Nicaragua, y los números dos y tres del ranking: Taipéi de China y Estados Unidos.

El sistema competitivo del evento constará, después de la fase de grupos, de la ya habitual Super Ronda. A ella accederán los tres mejores de las dos Llaves y se cruzarán en un todos contra todos. O sea, cada elenco deberá jugar tres partidos contra los oponentes del otro apartado.

Al final se tomarán en cuenta cinco resultados. Es decir que, por ejemplo, si clasifican los equipos A, B y C, se arrastra lo hecho por el equipo A ante el B y el C en la etapa inicial y se ignoran las otras pizarras. Ello, más lo acontecido en los tres partidos de la Super Ronda, definirá a los cuatro semifinalistas.

También se efectuará una Ronda de Consuelo, en la cual intervendrán, como es lógico, los seis (tres y tres) de peor ubicación en la fase inicial.

Vale recordar nuevamente –lo abundamos en dos textos anteriores– que Cuba obtuvo el boleto al torneo del orbe por merecimiento propio, tras coronarse en la lid del Caribe del pasado año 2025.

Rememoremos también que la preselección cubana se encuentra desde hace días en Pinar del Río, ciudad que les ha acogido para el complejo proceso de selección final, pues solo 20 harán el equipo dirigido por Alexander Urquiola.