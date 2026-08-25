Tejer el camino IV

¿Qué necesita Cuba para avanzar en la Copa Mundial de Béisbol Sub-15?

Al revisar con detenimiento el grupo de Cuba y el sistema de competencia de la Copa Mundial de Béisbol Sub- 15 queda claro que los nuestros tienen que ganar al menos tres partidos en la fase de grupos para avanzar a la Super Ronda.

Lo explico mejor. De la etapa inicial se arrastran los resultados ante los mejor ubicados, que al menos en el papel deberían ser Japón (actual campeón), República Dominicana y México, junto con Cuba.

Por tanto, uno de ellos no clasificará y una victoria cubana ante alguno de esos tres fuertes seleccionados nos debería poner pie y medio en la siguiente instancia. Todo sumado a que los otros dos oponentes son más asequibles: Sudáfrica y Alemania, así que, salvo sorpresas, aquí no se puede perder. De todos modos, sabemos que en la pelota cualquier cosa puede pasar.

En un trabajo previo publiqué el calendario de la selección antillana. A continuación, lo reitero.

Nuestros muchachos debutarán contra República Dominicana el viernes 25 de septiembre. Le siguen en días consecutivos Sudáfrica, Japón, Alemania, y como colofón tendrán el enfrentamiento contra los locales de México, partido que cerrará la fase de grupos el día 29 de septiembre en el horario estelar.

El apartado de Cuba es el A, que verá toda la acción en el Kukulcán Álamo, de Mérida, casa de los Leones de Yucatán. Mientras que el B jugará la etapa inicial en el Estadio Beto Ávila de Cancún.

Allí pujarán Australia, República Checa, Venezuela, Nicaragua, y los números dos y tres del ranking: Taipéi de China y Estados Unidos.

Falta un mes todavía para que se escuche el grito de play ball y arranque la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 en tierras aztecas, del 25 de septiembre al 4 de octubre próximos.

Los dirigidos por Alexander Urquiola no tienen un panorama sencillo por delante, y más cuando no jugaron campeonato nacional. Pero ahí estarán, defendiendo el orgullo y las cuatro letras. Muchos de estos adolescentes pocos años después harán los equipos grandes. Hay nombres que debemos seguir desde ya, porque en un abrir y cerrar de ojos los veremos activos en la Serie Nacional.

Desde días atrás y en medio de las actuales dificultades que atraviesa Cuba, la preselección, que quedará oficialmente reducida a 20 atletas el próximo 26 de agosto, se encuentra concentrada en Pinar del Río. Así que los siguientes días serán decisivos.

Recordemos que Cuba atesora dos títulos en estas lides y encabeza el medallero histórico (2014 y 2016), además de dos preseas de plata (2012 y 2022). Le siguen en orden Estados Unidos (2-1-1), Japón (1-1-0) y Venezuela (1-0-1).

A propósito de la sede, en México se jugó la primera Copa Mundial de Béisbol Sub-15, en 2012 en Chihuahua, y ha regresado al país en múltiples ocasiones, incluyendo Mazatlán (2014) y Hermosillo (2022).Es el legado del otrora Campeonato Mundial de Béisbol Juvenil de la WBSC, inaugurado originalmente como evento Sub-16 en 1989 y celebrado 13 veces hasta 2011.