Un carismático talento

Por. / Gerardo Lebredo

Maestro Internacional

El fallecimiento de Ciro Fernández, ha sido una sensible pérdida para nuestro ajedrez: carismático profesor y entrenador, quien nos deja un legado de simpatía y buenas partidas.

Torneo Capablanca in Memoriam, Cienfuegos 1976

Blancas: Ciro Ángel Fernández

Negras: José Miguel Fraguela

Apertura: Peón Dama, defensa Indo-Benoni

1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 (la dinámica defensa Indo-Benoni, que configura el centro para luego ubicar en g7 un formidable Alfil) 7.Cge2!? (un precursor; sexto juego en la megabase con este interesante desarrollo) 7…Ag7 8.Cg3 0–0 9.Ae2 Ca6 10.0–0 Cc7 11.Ag5 De8?! (11…h6!? 12.Ae3 h5 13.Ag5 b5 era otro intento de contrajuego) 12.a4 a6 13.Dd2 Ad7 (las negras preparan b5 avanzando su mayoría de peones, objetivo habitual en esta defensa) 14.Df4! (juego directo) 14…De7 (14…De5? 15.Dxe5 dxe5 dejaría a d5 pasado y cierra la diagonal a Ag7) 15.Tfe1 b5 16.Af1 bxa4 (16…b4!?) 17.Dh4 Tfb8?! (demasiado ambicioso 17…De5 18.Af4 De7 19.Tad1) 18.e5! dxe5 19.Cge4 Cce8 20.d6 De6 (20…Dd8 21.Cd5 ganando) 21.Ac4! Dg4 (21…Df5 22.Cd5 con buena ventaja; 21…Dxc4?? 22.Cxf6+ y cae Dc4) 22.Axf6 Cxf6 23.Cxf6+ (23.Dxf6! Axf6 24.Cxf6+ Rg7 25.Cxg4 Axg4 26.Cxa4 era también muy ventajoso para Ciro) 23…Axf6 24.Dxf6 Dxc4 25.Txe5 (amenaza Cd5) 25…Ac6 26.Td1 Td8 27.h4 h5 28.d7! Axd7 (28…Ab7 29.Tde1 (29.Te7!) 29…Tf8 30.Txh5! gxh5 31.Te5 Dg4 32.Tg5+ Dxg5 33.Dxg5+ con buena ventaja) 29.Ted5 a3 30.bxa3 abandonan 30…Dg4 31.f3ganando material.