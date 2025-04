Un papa del pueblo

El jerarca mayor de la Iglesia Católica murió a los 88 años de edad. Será recordado como ferviente defensor de la unión entre naciones y religiones, y siempre al servicio de los humildes. Cuba lo lamenta

La muerte del exarzobispo argentino Jorge Mario Bergoglio, este 21 de abril, ha conmocionado al mundo entero; y más cuando parecía había superado una enfermedad pulmonar, la cual le tuvo alejado de su labor al frente de la Iglesia Católica, pero muy especialmente de sus feligreses, a quienes se dedicó en cuerpo y alma desde el mismo instante en que escogió identificarse como el papa Francisco.

A partir de ese nombre, la fecha del deceso quedará inscrita en la Historia Universal junto con la del 13 de marzo de 2013, el momento inicial de un apostolado siempre al servicio de los pobres, de los humildes y voz precisa para defender las causas justas o animar a la juventud a hacer “ruido”. Es decir, para que sacudieran los cimientos sociales en pos de una sociedad inclusiva, donde, por ejemplo, al que al ser se le midiera desde su humanidad y nunca por su preferencia sexual.

Para los cubanos tuvo una gran significación, debido a los esfuerzos personales de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos; las energías aportadas en ese empeño derivaron –en conjunto de acciones de otros actores– en el restablecimiento de relaciones diplomáticas (17 de diciembre de 2014) y en un entorno más proclive al entendimiento mutuo, aun con las diferencias sabidas.

En Cuba tuvo una entusiasta acogida. / granma.cu

Respeto desde Cuba

Por ello, al conocerse en la mayor de las Antillas su deceso, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, decretó Duelo Oficial desde el 22 de abril hasta el 24 del propio mes de 2025. El mandatario cubano departió hace dos años en la Santa Sede de Roma, y en un ambiente cordial, con el también jefe de Estado y líder espiritual de los católicos y de toda persona virtuosa.

Son de destacar algunos pasajes del mensaje del general de ejército, Raúl Castro Ruz, el mismo día 21: “Descanse en paz, entrañable amigo. Su deceso me conmueve profundamente. Fue usted un hombre íntegro y consecuente que reciprocó con afecto y buenaventura la relación humana que forjamos. Conservo gratos recuerdos de los encuentros que sostuvimos y aprecio significativamente su cariño hacia el pueblo cubano y su contribución personal para fomentar un diálogo fraternal y de entendimiento en las relaciones entre Cuba y la Santa Sede, que se fortalecieron durante su pontificado”.

Frutos de una obra consecuente

Fidel y el papa Francisco dialogaron fraternamente en septiembre de 2015. / cubadebate.cu

En ciertas ocasiones las sombras y luces de una obra se acentúan o agrandan en proporción de quien mire o juzgue. El papa Francisco con su ejemplo logró cosas en apariencia insólitas, como sellar la fraternidad con la Iglesia Ortodoxa rusa a través de su máxima autoridad, el Patriarca de Moscú y de toda Rusia, Kirill, en un encuentro calificado mutuamente de “entre hermanos”.

Se trató de un primer acercamiento luego de la separación, en el año 1054, de las dos principales ramas del cristianismo. Eso se alcanzó en 2016, con la firma histórica de la Declaración de La Habana. Sí, aquí, en el Salón de Protocolo de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional José Martí. Al despedirse, expresó: “[…] no quiero irme sin dar un sentido agradecimiento a Cuba, al gran pueblo cubano y a su presidente aquí presente. Y agradezco su disponibilidad activa, si sigue así, Cuba será la capital de la Unidad […]”.

Otras muestras de la ascendencia del primer papa latinoamericano fue haber calado en la vida individual de muchas personas, algunas atormentadas, como el caso del astro del fútbol Diego Armando Maradona. El diario Ámbito, a propósito del fallecimiento del papa Francisco, evocó: “Quizás los dos argentinos más importantes de la historia se reunieron el 1° de septiembre de 2014 en el Vaticano. Se relacionaron a través de Scholas Occurrentes, fundación impulsada por el pontífice para la educación y la inclusión social a través del deporte”.

La firma histórica de la Declaración de La Habana significó el fin del alejamiento entre las dos principales ramas del cristianismo. El patriarca de Moscú y de toda Rusia, Kirill, y el papa Francisco sostuvieron un encuentro “entre hermanos”. / cubadebate.cu

Y prosigue: “El ‘Diez‛ se acercó al Vaticano, participó de la ceremonia religiosa y luego mantuvo una charla íntima con el Papa. Allí, Maradona le obsequió una camiseta de la selección argentina firmada, con su número y nombre”. Previamente, Maradona había reconocido que la actitud de Francisco le ayudó a reconciliarse con la Iglesia Católica, luego de diferencias políticas.

Por su parte, RT trajo la siguiente anécdota del “pibe de oro” y el sumo sacerdote: “Yo me había alejado porque estaba enojado con Dios. Pero encontré un hombre humano, que no me hizo besar el anillo. Que me dio un abrazo como si me lo hubiera dado mi viejo. Y eso me rompió el corazón”.

Pese a críticas trasnochadas

Según el diario mexicano La Jornada, en un reciente editorial, sendas cualidades marcaron su pontificado: la sincera disposición a escuchar y la humildad de reconocer los errores. En ese contexto apuntó: “Aunque la Iglesia sigue muy lejos de reparar sus agravios históricos contra las mujeres, la comunidad de la diversidad sexual, los pueblos indígenas evangelizados de manera forzosa y esclavizados bajo el signo de la cruz y otros grupos históricamente marginados, es innegable que propició cambios que a principios de este siglo parecían impensables”.

Entretanto, la periodista italiana Geraldina Colotti ahondó para Resumen Latinoamericano en la decisión de asumirse humilde, muy relacionada precisamente con la vida de misericordia de San Francisco de Asís, fraile del siglo XIII, cuya predica recayó en la pobreza, la paz y el cuidado de la creación.

El “pibe de oro” y el Sumo Pontífice protagonizaron quizás una de las historias humanas más conmovedoras al darse un gran abrazo. / espectador.com

Algunos pensadores contemporáneos le critican al papa latinoamericano la nula identificación con la Teología de la Liberación, donde los valores de la emancipación social y política parten de un análisis marxista. En cambio, Colotti explica que Bergoglio se adscribió a la llamada “teología del pueblo”, del argentino Rafael Tello, la cual veía al pueblo como sujeto de la historia, cuyo legado cultural debía reflejarse en la pastoral eclesial. Así lo hizo: criticó la “globalización de la indiferencia”; defendió a los migrantes, los excluidos; clamó por una “nueva globalización de los pueblos, la construcción de la paz a través del diálogo, la denuncia de la industria armamentística y la defensa del planeta”. Desde esa resonancia se sitúo al lado del Movimiento Sin Tierra de Brasil, de los hombres y mujeres de Guatemala o de los mineros peruanos… Incluso llegó a calificar de “horror” la violencia de Israel contra los palestinos.

Tanto le debemos que son insuficientes las presentes líneas. Esta comentarista quiere cerrar con estos puntos de vista, dichos para alentar a los Movimientos Sociales del mundo: “si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social, más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien”.