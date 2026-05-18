“Vamos a salir del mal momento”

Declaraciones a BOHEMIA de Osmel Cordero, director técnico de los Huracanes de Mayabeque

El capitalino Osmel Cordero, de pasado en Industriales, en el extinto Metropolitanos y en el propio Mayabeque, activo como jugador hasta la Serie Nacional 63, está inmerso en su segunda competición al frente de los Huracanes, tras su debut en este rol, en la Serie 64.

Ahora, la IV Liga Élite del Béisbol Cubano es todo un desafío, no solo para él y los suyos, sino para los seis elencos participantes. Un calendario corto, de solo 40 juegos por escuadra en la fase regular, indica que puede ser peligroso rezagarse.

Ese es justamente el caso de Mayabeque. A pesar de su potente ofensiva (329 de average colectivo antes del juego de este domingo) se ubican en el último puesto de la clasificación, en mayor medida debido a un pitcheo que ha dejado muchas dudas, pues el promedio de carreras limpias general era de 6.58 y habían regalado 68 bases por bolas.

Conversé con el estratega durante su visita al Estadio Latinoamericano para medirse ante los Leones, en un cotejo pactado a cuatro desafíos.

–¿Hay algún plan de trabajo de la dirección con el objetivo de intentar una mejoría en la efectividad de los lanzadores?

–Sí. La estrategia es ubicar en el mejor rol posible a las nuevas incorporaciones. Hemos tenido muchas bajas y ahora se trata de buscar, según las características de cada cual, la especialidad dentro del staff.

–¿Prevé alguna incorporación de lanzadores?

–Hemos tenido algunas bajas. Además de los contratados en el exterior ahora se nos lesionó Albert Valladares, uno de los principales abridores. Por eso pensamos incorporar a Rafael Castillo, santiaguero sub-23 de buenas condiciones. Ya hablamos con él y será dado de alta pronto. También se nos sumaron Kevin Hernández, Alexander Vargas y Juan Raúl Román, los tres ya en la nómina. Son muchachos poco conocidos por sus nombres, pero con deseos de hacerlo bien.

–¿Fue planificada la elección de los refuerzos Yordanis Samón y Frederich Cepeda? Se reencontraron con Dennis Laza, como en la Élite pasada cuando se coronaron con Ciego de Ávila.

–En la primera ronda de los refuerzos me tocó pedir de sexto (último). Y en la segunda fui el primero. Por eso pensé que no debía pasar por alto la posibilidad de elegirlos. Cepeda y Samón son dos ídolos para mí y además, excelentes personas. Nadie los había seleccionado y no dudé.

–Ha dado buen resultado. Son el equipo más bateador.

–La verdad es que hemos mantenido una alineación estable y nos ha salido bien. Esos bateadores que mencionamos antes se unieron a otros que ya venían con nosotros, por ejemplo Alexander Pozo, Héctor Ponce y Yoasan Guillén. Se ha armado un buen lineup.

–¿Cree que se le pueden escapar los play off?

–No, para nada. Todavía hay tiempo. Tengo confianza. Las cosas van a empezar a mejorar. Estoy seguro de que vamos a salir del mal momento. Además, en un torneo de este tipo la ventaja es que cada partido ganado suma y a la vez resta al perdedor. Son solo seis equipos. Por eso cada resultado positivo nos mantiene con posibilidades en la tabla de posiciones.

–Un mensaje al pueblo de Mayabeque.

–Se puede soñar con los play off. El objetivo principal es jugar la postemporada. Confíen en nosotros y sigan apoyando.

Lo cierto es que de momento, este domingo se impusieron ante Industriales en el Coloso del Cerro, con ofensiva de 10 imparables y pizarra final de 6-2.

La sacó de jonrón Dennis Laza en el mismo primer capítulo con dos compañeros en circulación. Del otro lado Yaser Julio González hizo lo mismo en solitario, con su octavo cuadrangular de la campaña, ratificándole como líder en ese departamento. La victoria fue para el abridor, el derecho Alexander Vargas, quien solo permitió tres inatrapables en cinco entradas. La derrota la cargó el también diestro Alexei Ricardo.

Se cortó así una racha de seis éxitos al hilo de los líderes de la clasificación, los azules de la capital, y sin duda se sintió bien el triunfo en el banquillo de la visita, a pesar de que se sabe, el camino es aún complicado para estos Huracanes.