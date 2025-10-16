Venezuela en cuadro apretado

Desde su sede diplomática en La Habana, la República Bolivariana de Venezuela denunció la fracasada política de cambio de régimen de Estados Unidos y alertó sobre las recientes provocaciones belicistas en el Caribe, que buscan justificar una intervención militar en la nación sudamericana

Ante las crecientes amenazas de Estados Unidos y con el objetivo de ampliar el campo de acción para proyectar la voz de Venezuela de manera coherente y estratégica, se celebró un encuentro de solidaridad en la sede diplomática venezolana en La Habana. Presidido por el embajador Orlando Maneiro Gaspar y con la participación de su cuerpo diplomático y representantes de movimientos sociales, la reunión sirvió para denunciar la escalada de amenazas del gobierno estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos ha desatado una guerra multidimensional contra Venezuela. / TINO ACOSTA

Durante el encuentro se expuso de manera clara y contundente la agresión económica, mediática y política por parte de Estados Unidos. Asimismo, se señaló el motivo real del hostigamiento internacional permanente: Venezuela posee las mayores reservas petroleras certificadas del mundo.

Durante el encuentro se reafirmó el compromiso con la paz, subrayando que la defensa de la soberanía de Venezuela es fundamental para la estabilidad de toda la región, se recordó la declaratoria de 2014 de América Latina y el Caribe como una Zona de Paz y se desmontaron las narrativas falsas y se refutaron las acusaciones infundadas sobre narcotráfico, presentando datos y cifras que evidencian el contexto real.

“Desde que Chávez asumió la presidencia, los ataques han sido de manera sistemática y sostenida. El gobierno de Estados Unidos desata una guerra multidimensional contra Venezuela”, detalló el diplomático venezolano.

“La verdad de Venezuela es más que un eslogan. Es la razón que da fuerza al pueblo y al gobierno bolivariano para sortear 1 042 medidas coercitivas unilaterales, avanzar en la construcción de un modelo económico diversificado, y profundizar el modelo de la democracia directa y consolidar la paz y estabilidad del país”, añadió.

Bloqueo contra al pueblo venezolano

El embajador se refirió a los daños causados desde que el presidente Barack Obama emitió en 2015 el decreto que declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

En la cita, a través de datos y cifras se desmontaron narrativas falsas y refutaron acusaciones infundadas sobre narcotráfico que pretenden generar un conflicto bélico en la región. / TINO ACOSTA

Entre los impactos, destacó la retención de más de 20 mil millones de dólares en más de 29 bancos internacionales y 3 entidades multilaterales, una caída del 99 por ciento en el ingreso de divisas, al pasar de 39 mil millones de dólares en 2014 a 743 millones de USD en 2020, la pérdida promedio de 40 mil millones de dólares anuales durante 7 años desde 2015, así como una disminución del 87 por ciento en la producción petrolera entre 2015 y 2020.

El jefe de la misión diplomática también citó el informe de la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos, quien en 2021 constató el “efecto devastador en toda la población de Venezuela” causado por las sanciones.

“El objetivo de forzar un cambio de régimen en Venezuela por la vía de la asfixia económica y financiera ha fracasado. Pero el asedio continúa”, aseveró Maneiro.

Recuperación ante la adversidad

En ese sentido, afirmó que, a pesar de todo, Venezuela viene en franco proceso de recuperación, con un sostenido crecimiento anual de su economía. “Hemos avanzado, siendo ahora la más dinámica de Sudamérica”, destacó. Subrayó que el país suma 17 trimestres consecutivos de crecimiento económico, “superando con músculo propio los graves impactos causados por el bloqueo y las sanciones”.

Por otra parte, alertó sobre provocaciones para justificar una agresión, como el caso de “18 marines estadounidenses cargados con armas de guerra que asediaron a pescadores tras abordar y ocupar durante ocho horas una embarcación atunera en el Caribe”. También llamó la atención sobre “cinco aviones F-35 que sobrevolaron cerca de las costas venezolanas a 35 000 pies”. Asimismo, se refirió a la criminalización de la migración venezolana en Estados Unidos, utilizando como infame excusa la afiliación al Tren de Aragua.

Petróleo y recursos naturales, el verdadero objetivo

Venezuela suma 17 trimestres consecutivos de crecimiento económico, superando con músculo propio los graves impactos causados por el bloqueo y las sanciones. / TINO ACOSTA

El embajador enfatizó el verdadero motivo de esta escalada de amenazas, respaldadas en una falsa narrativa de que el gobierno venezolano es traficante de drogas. El diplomático refirió que el objetivo real es disponer de los recursos naturales de Venezuela, una nación que ocupa: el primer puesto en reservas de petróleo del mundo, (19 por ciento de las reservas globales), el cuarto en reservas de gas. Asimismo, cuenta con la segunda reserva mundial de oro y un enorme potencial en energías renovables y yacimientos de hierro, bauxita, carbón, diamantes y minerales estratégicos, entre lo que se encuentran casiterita, níquel, titanio, coltán y tierras raras.

Falsos pretextos

“Los medios bélicos que tiene Estados Unidos desplegados en la región, es para desarrollar una guerra convencional, no para luchar contra el narcotráfico”, afirmó el embajador. Estas provocaciones constituyen una fracasada política de cambio de régimen y buscan una intervención militar en Venezuela, agregó.

El embajador hizo énfasis en que es un ejemplo mundial en la lucha contra las drogas. Destacó que la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito ha certificado entre 1999 y 2025 que Venezuela es territorio libre de cultivos ilícitos y no es un actor relevante para la producción o el tráfico de narcóticos.

Precisó que el 87 por ciento de la cocaína que se trafica desde Sudamérica se moviliza por el océano Pacífico, el 8 por ciento sale por la Guajira colombiana y apenas el 5 por ciento intenta movilizarse a través del territorio venezolano, “donde se incauta más del 70 por ciento de ese mínimo porcentaje de tráfico”.

Igualmente, resaltó que, desde la expulsión de la DEA de Venezuela en 2005, el país aumentó en 44 por ciento la incautación de drogas y ha capturado a más de 170 capos e integrantes de estructuras criminales, puestos a la orden de instancias nacionales e internacionales.

Destacó además que el comercio global de la droga genera entre 426 y 652 mil millones de dólares anuales, y que “entre el 20 por ciento y 30 por ciento de ese dinero es lavado en EE.UU., el país con mayor consumo de drogas en el mundo”.

Por último, el embajador destacó que Venezuela ha inspirado a otros pueblos de América y del mundo, en medio de los ataques a las democracias de la región. También resaltó que su gobierno ha promovido la unidad regional desde instancias como el ALBA-TCP y recordó que el pasado 10 de octubre de 2025, el país sudamericano denunció, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, las provocaciones del gobierno de Estados Unidos; y presentó propuesta sustentada en la Carta de la ONU, para prevenir una catástrofe que afecte la paz y la estabilidad de la región.