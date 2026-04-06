Yo contaba con él

Una crónica inconclusa, como la vida misma

La repentina muerte de Danny Miranda, a los 47 años de edad, dejó a todos perplejos. Yo, todavía en medio de la consternación, quisiera, más que recordarlo, revivir varios momentos en los cuales coincidí con él.

Danny siempre fue cordial con la prensa. Incluso, cuando perdía, no le molestaban las preguntas difíciles, incómodas, lo cual lamentablemente no siempre ocurre. Le gustaba analizar los hechos, replantearse. Era inteligente.

Su mayor mérito como mánager fue sin duda ganar la III Liga Élite con un equipo que él mismo armó, juntando talentos de otras provincias.

A mí incluso me tildaron de avileño por aquellos días en redes sociales, cuando en medio del proceso de renovación del equipo Cuba lo propuse para director técnico.

Hoy debo decir que me siento orgulloso de aquello, aunque también aprovecho para aclarar que soy habanero. Pero me basé en su metodología de trabajo y en sus resultados para hacer dicho fundamentado comentario.

No voy a citar por completo ese escrito, prefiero hacer un “remix”, pues como adelanté, fueron varios, no solo uno. Y es que los homenajes saben mejor cuando se hacen en vida.

En uno titulado “Más allá de la espera”, referido al nombramiento de Germán Mesa al frente del elenco de las cuatro letras dije: “Yo incluso tenía a otro candidato para el puesto. Danny Miranda, por su resultado reciente con Ciego de Ávila en la III Liga Élite”.

Y era más que justo. Los detalles los expliqué en varios trabajos anteriores.

Por ejemplo, en otro publicado igualmente en BOHEMIA digital: “Si de favoritos se trata”. En esa ocasión, antes de que arrancaran las semifinales de la III Liga Élite, escribí: “Con lo visto en la temporada, sería sin duda mi elegido número uno para timonel del equipo Cuba al Clásico”.

Y fui más allá. Esto me respondió el propio Danny Miranda, un día en ese largo período de tiempo de espera, pues recordemos, la decisión tomó más meses de lo normal.

Coincidí con él en la recta final de la etapa regular de la III Liga Élite, en el Estadio Latinoamericano. Titulé: “Uno tiene que proponerse metas”. Y cito textualmente:

–¿Se imagina dirigiendo un elenco nacional?

–Yo fui muy criticado porque una vez, antes de ser mánager en series nacionales, me preguntaron que cuál era mi objetivo. Y respondí eso: dirigir un equipo Cuba. Uno tiene que proponerse metas para alcanzarlas, y esa es la mía.

Sus palabras no solo se quedaron dando vueltas en mi cabeza, sino plasmadas en blanco y negro. Y como BOHEMIA no fue convocada a la cobertura de aquella final, me imaginé, sin poder preguntarle, que al coronarse, en su mente visualizó aún más fuerte el sueño de las cuatro letras, esas mismas que le llevaron a la gloria como atleta en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Para terminar mi homenaje a Danny, rescaté otro recuerdo. Tiene que ver con una entrevista que le hice cuando pasó también por el Coloso del Cerro, pero en el torneo previo a la III Liga Élite, durante los primeros días de la Serie Nacional 63, cuando justamente debutó al frente de los Tigres.

Había empezado bien la contienda, y a la postre, como sabemos, se clasificó para el mencionado campeonato selectivo que terminó ganando. Una de mis interrogantes, en un texto titulado “Tigres cazando Leones”, fue la siguiente: No fue campeón con su provincia como atleta, ¿podrá serlo en rol de mánager?

Esto me respondió: “Es mi sueño. Aspiro a lo máximo. Por supuesto que quiero ser campeón. Y ese tiene que ser siempre el pensamiento de todo director técnico”.