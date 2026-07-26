Amnistía: la firma que cambió Cuba

En el año del Centenario del Natalicio del comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, esta revista continúa recuperando textos que abordaron su vida y legado. La sección Bohemia Vieja propone la relectura de «El pueblo firmó la amnistía», rubricado por Mario Mencia y publicado el 27 de junio de 1980.

El artículo, profusamente ilustrado, examina el escenario que desembocó en la Ley de Amnistía aprobada por la dictadura batistiana el viernes 6 de mayo de 1955. Gracias a esa disposición, centenares de presos políticos obtuvieron la libertad, entre ellos, los asaltantes del Cuartel Moncada del 26 de julio de 1953.

El texto analiza también el amplio movimiento popular que gestó esa medida, las figuras responsables de impulsarla, su repercusión en la vida política nacional y su influencia en el posterior desarrollo del movimiento insurreccional cubano.