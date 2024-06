Avispas en el cielo del Latino

Declaraciones a BOHEMIA de Eddy Cajigal, director técnico de Santiago

Las lluvias no espantaron a las Avispas del Coloso del Cerro. Todo lo contrario. Volaron alto en La Habana.

Aproveché la visita de los surorientales para conversar con su timonel, cuando se encontraban a muy poco –al menos matemáticamente– de asegurarse en los play off de la Serie Nacional 63.

Los rojinegros conectaron 12 imparables y le anotaron 11 carreras al pitcheo azul.

Previo al comienzo del partido de este martes contra Industriales, le pregunté sobre el rival de turno, su criterio con respecto al denominado clásico de la pelota cubana y consideraciones de la casi evidente presencia de los suyos en la muy cercana postemporada.

“Todavía no estamos matemáticamente clasificados. Nuestro enfoque principal es precisamente ese ahora. Asegurarnos un sitio entre los ocho. Después vendrá otro estudio, de acuerdo con el oponente que nos toque en los cruces.

“El duelo Industriales-Santiago será siempre un clásico para mí. Tiene que ver con la historia, la cultura y también la rivalidad que existe entre ambos”, dijo el mánager.

–El juego chiquito ha sido parte de su estrategia desde el inicio de la temporada. ¿Lo pensó así?

–Sí. Nos enfocamos desde los entrenamientos en priorizarlo. Sabíamos que no teníamos muchos bateadores de conexiones grandes. De todos modos se han destacado unos cuantos en dar extrabases. Por ejemplo, Euclides Pérez, Eduardo García y como era de esperar, Yoelkis Guibert.

Para Eddy Cajigal el duelo entre Avispas y Leones sigue siendo el clásico de la pelota cubana.

–Algunas figuras no han comandado el pitcheo como se esperaba. ¿Hay plan B para lo que sigue?

–Todavía no. Solo puedo adelantar que uno de nuestros abridores pasará a ser relevista.

–¿Tiene algún as bajo la manga para reforzar el equipo en los play off?

–Sí, un pelotero está interesado en unirse a nosotros, pero no puedo revelarlo aún.

Dejé correr unos segundos en silencio y me miró fijamente. Sonrió con la habitual picardía que caracteriza a los santiagueros. Supe que no me diría el nombre. De todos modos insistí, pero solo pude sacarle la posición que ocuparía en el terreno: “Se trata de un receptor”.

–El mensaje para el pueblo santiaguero.

–Saludos y respeto para esos aficionados que están por toda Cuba. Que nos sigan apoyando.

Lo cierto es que los indómitos viajaron a la capital ubicados en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, con balance de 39 victorias y 28 derrotas, y saldo muy positivo de ocho sonrisas en las últimas 10 presentaciones.

Este martes, en el primero de cinco choques, durante una tarde nublada, el sol salió solo para las Avispas, que vencieron con amplio marcador de nocaut en siete inning 11-1.

Su clasificación a la siguiente instancia es solo cuestión de tiempo. Y serán sin duda un duro rival para quienes coincidan con ellos en los cruces, sobre todo por la alegría y la unidad que se respira en ese banquillo.