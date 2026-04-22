Béisbol: Un eterno debate

¿Élite? ¿Refuerzos? ¿Ausentes?: la cuarta edición arrancará el 2 de mayo

Este martes fueron seleccionados a través de videollamada los refuerzos que formarán parte de los seis mejores elencos de la Serie Nacional 64, participantes en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, la cual comenzará el próximo 2 de mayo.

A continuación, los elegidos, más adelante otras informaciones y mis opiniones.

Cocodrilos de Matanzas:

-Yunieski Remón (GRA, jugador de posición)

-Sammy Benítez (GRA, lanzador)

-Yanielquis Duardo (SSP, lanzador)

-Rafael Álvarez (CMG, jugador de posición)

-Genier Álvarez (PRI, lanzador)

-Jose Carlos Quesada (VCL, lanzador)

-Naykel Cruz (MTZ, lanzador)

Leñadores de Las Tunas:

-Yankiel Mauris (SSP, lanzador)

-Islay Sotolongo (CFG, lanzador)

-Fernando de la Paz (CAV, receptor)

-Mailon Tomás Alonso (VCL, jugador de posición)

-Enyer Fernández (GTM, lanzador)

-Osman Caruncho (VCL, jugador de posición)

-Rodolfo Solís (CMG, lanzador)

Leones de Industriales:

-Yunier Batista (CAV, lanzador)

-Fernando Betanzos (SSP, lanzador)

-Tailon Sánchez (PRI, jugador de posición)

-Alberto Emiliano Hechavarría (IJV, lanzador)

-Félix Rodríguez (CFG, jugador de posición)

-Jonathan Bridón (CAV, jugador de posición)

-Alexei Ricardo (GRA, lanzador)

Cazadores de Artemisa:

-Harold Vázquez (SCU, receptor)

-Raidel Sánchez (SCU, jugador de posición)

-Juan Manuel Pérez (PRI, jugador de posición)

-Alexei Ramírez (PRI, jugador de posición)

-Erly Casanova (PRI, lanzador)

-Yordanis García (IJV, lanzador)

-Dairon Casanova (VCL, lanzador)

Cachorros de Holguín:

-Leonel Moas (CMG, jugador de posición)

-Luis Vicente Mateo (CFG, jugador de posición)

-Richel López (CFG, receptor)

-Juan Danilo Pérez (GRA, lanzador)

-Ruben Rodríguez (HOL, lanzador)

-Leonardo Alarcón (GRA, jugador de posición)

-José Luis Brañas (SSP, lanzador)

Huracanes de Mayabeque:

-Frederich Cepeda (SSP, jugador de posición)

-Yordanis Samón (CMG, jugador de posición)

-Jeison Martínez (SCU, jugador de posición)

-Leodan Reyes (PRI, lanzador)

-Frank Denis Blanco (PRI, lanzador)

-Yoanni Hernández (SSP, lanzador)

-Yasiel Agete (PRI, receptor)

Las direcciones de los equipos seleccionaron los refuerzos a través de videollamada. /Giovanni Martínez)

Importante

Repasemos también algunos datos generales de suma importancia, tratados en una conferencia de prensa efectuada en el Centro de Negocios de Miramar.

Al contrario de los rumores que corrieron con fuerza en redes sociales, no habrá formato de burbuja, o sea, los partidos se jugarán en las sedes habituales de cada equipo.

Se disputarán 40 juegos por escuadra, en subseries de cuatro desafíos durante la etapa regular. Los play off se prevén iniciar el 21 de junio, bajo el formato tradicional de siete a ganar cuatro.

Las nóminas están compuestas por 20 jugadores de la provincia y siete refuerzos. Todos son elegibles para cada partido. También habrá nuevos pedidos antes de las semifinales (dos peloteros), y en la final uno más, siempre de los equipos que queden fuera.

Se jugará cuatro días consecutivos y se descansará uno para el traslado. De lunes a sábado el horario será 2:00 p.m. Los domingos se comenzará siempre a las 11:00 a.m.

Mi opinión

Ciertamente, la pelota es muy necesaria para la gente, y más en estos tiempos difíciles. Priorizar la realización de esta lid es, a mi juicio, muy positivo, y sirve además como fogueo de cara a la próxima cita internacional: los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (del 24 de julio al 8 de agosto).

De todos modos, sigue sin respuesta la misma interrogante: ¿Será Élite cuando la mayoría de los mejores peloteros están en el exterior durante estos meses? ¿No es mejor y posible hacerla en invierno?

Ahora repasemos solo algunos de esos ausentes, contratados en otras ligas:

-Liván Moinelo

-Ariel Martínez

-Raidel Martínez

-Yoelkis Guibert

-Andrys Pérez

-Yoennis Yera

-Roel Santos

-Christian Rodríguez

-Darío Sarduy

-Randy Martínez

-José Ignacio Bermúdez

-Ángel Alfredo Hechavarría

-Raymond Figueredo

-José Isaías Grandales

-Frank Herrera

-Rafael Orlando Perdomo

-Frank Abel Álvarez

-Remberto Barreto

-Yadian Martínez

-Randy Cueto

-Frank Luis Medina

-Pavel Hernández

-Andy Cosme

-Osdany Rodríguez

-Brander Guevara

-Armando Dueñas

-Yuniesky García

-Francisco Martínez

Todos, por supuesto, serían titulares en cualquiera de los seis equipos.