¿Bola o strike?

Los árbitros están siendo chequeados al detalle en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano. Yasiel González y Geonel Gutiérrez fueron seleccionados como los mejores de la semana

Mediante una nueva aplicación se está chequeando, para su evaluación posterior, el trabajo de los árbitros que intervienen en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

Geonel Gutiérrez sacó números que parecen de otra liga. / radioangulo.cu

La efectividad general hasta estos momentos asciende a un 98 por ciento, aunque solo hablamos de ocho partidos efectuados por cada equipo.

Esto y más trascendió en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano durante la tarde de este martes.

Por ejemplo, se conoció que, de cuatro replay, tres han favorecido a los encargados de impartir justicia y solo uno a los directores técnicos. Todos los retos han sido en la inicial.

En otro tema, fueron dados a conocer los mejores jugadores del período comprendido desde el arranque hasta el pasado domingo.

Después de las dos subseries iniciales –ocho partidos por elenco– Yasiel González (HOL) ha pegado cinco jonrones y es líder en ese departamento, además de reafirmarse como máximo impulsador al llegar a 18 en el torneo. Fue elegido por la parte ofensiva.

Yasiel González es líder en jonrones e impulsadas. / cubadebate.cu

Entre los lanzadores sobresalió Geonel Gutiérrez (ART), se apuntó dos éxitos en igual número de salidas. El zurdo sacó promedio de carreras limpias de 0.00, WHIP de 0.97 y ponchó a tres en 10.1 inning de labor.

Los equipos que comandan la clasificación son Holguín e Industriales, con balance de cinco victorias y tres derrotas. Siguen en orden Las Tunas, Matanzas y Artemisa, los tres con cuatro éxitos e igual número de reveses.

En solitario cierra Mayabeque (2-6), a pesar de ser el conjunto de mejor ofensiva grupal, con 340 de average. Sucede que su pitcheo anda muy mal, es el penúltimo en promedio de carreras limpias (7.27), solo por delante de Matanzas (8.11).

En la lid se batea para 313: cinco de los seis equipos por encima de 300. Se fildea para 969 y se pitchea para un discreto 6.07. Como curiosidad, 82 millas por hora es el promedio de velocidad en la recta de los serpentineros. Muy bajo para este nivel.

El martes iniciaron nuevos duelos. Artemisa recibió a Matanzas, Mayabeque a Las Tunas y Holguín a Industriales, este último, un atractivo combate entre líderes.