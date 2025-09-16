Brasil no cede 

Luis Inácio Lula da Silva desafía a Trump con un llamado a la paz y defensa de la soberanía, mientras la condena a Jair Bolsonaro redefine la democracia y polariza a Brasil

Los llamados de Luiz Inácio Lula da Silva a un “diálogo abierto y franco” con Estados Unidos no fueron un gesto protocolar, sino un intento de reafirmar que Brasil apuesta por la paz y la cooperación aun en medio de tempestades.

En una carta publicada en The New York Times, dirigida a Donald Trump, el presidente sudamericano no intentó polemizar, sino reencuadrar el conflicto: Brasil seguirá dispuesto a negociar, pero “la democracia y la soberanía no están sobre la mesa”.

Su llamado a un “diálogo abierto y franco” llega después de que Donald Trump impusiera aranceles del 50 por ciento al gigante sudamericano, invocara la narrativa de “caza de brujas” en defensa de Jair Bolsonaro y activara sanciones personales contra magistrados brasileños.

Es decir: la misiva no busca responder a Trump; intenta contener una escalada ya en marcha y fijar límites normativos frente a la coerción económica y política.

Ese contraste revela dos visiones irreconciliables: Lula busca defender la institucionalidad del país desde el lenguaje del respeto mutuo, mientras Trump apuesta por la amenaza y la deslegitimación.

Tal diferencia marca un punto de inflexión no solo en la relación bilateral, sino en la proyección internacional de Brasil, actor dispuesto a no ceder ante la injerencia.

Justicia y polarización

La sentencia de 27 años de cárcel contra Bolsonaro abre un capítulo sin precedentes. Por un lado, fortalece la confianza en la justicia brasileña la cual es capaz de sancionar crímenes contra la democracia, desmontando la idea de que las élites políticas son intocables. Esa decisión reivindica la Constitución de 1988 y envía una señal inequívoca contra los intentos de reeditar aventuras autoritarias.

Pero la otra cara es el riesgo de una mayor polarización. El bolsonarismo se victimiza, habla de persecución y alimenta un relato con eco en sectores de la derecha global. No es casual que el hijo del condenado, Eduardo Bolsonaro, instalado en Estados Unidos, pida abiertamente intervención militar y articule con legisladores republicanos nuevas sanciones contra su nación.

La polarización interna se conecta así con un clima de hostilidad externa que busca desgastar la autoridad de Lula.

Entre la soberanía y la presión externa

El trasfondo comercial no es menor. Las sanciones de Trump carecen de sustento económico: Estados Unidos mantiene superávit con Brasil y la mayoría de sus exportaciones entran sin aranceles significativos.

La motivación, según advirtió Lula, es política. Washington utiliza los aranceles y la Ley Magnitsky –la que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones de los derechos humanos– para presionar a la Corte Suprema y cuestionar la legitimidad del gobierno brasileño.

Esa presión externa se combina con amenazas veladas. Declaraciones sobre un eventual despliegue de cazas F-35 y buques de guerra, así como la inclusión de magistrados en listas de sanciones, recuerdan mecanismos de coerción propios de la Guerra Fría.

Frente a ello, Lula insiste en el multilateralismo, única vía para equilibrar las relaciones internacionales y enmarca la disputa dentro de una batalla por la soberanía en un mundo multipolar.

El núcleo del pulso no es Jair Bolsonaro, acaso la capacidad del gigante sudamericano de ejercer su soberanía en un escenario donde las grandes potencias utilizan aranceles, sanciones y discursos de seguridad con el objetivo de influir en la política interna de otros Estados.

Mientras Washington recurre a instrumentos de presión, Brasil busca responder con el lenguaje de la Constitución, el multilateralismo y la legalidad. La tensión es real y seguirá marcando la relación bilateral, pero lo que se pone a prueba no es solo la resistencia de Lula frente a las amenazas externas, mas bien la madurez de la democracia brasileña para sostenerse sin concesiones indebidas.