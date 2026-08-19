Cambios importantes en la estructura de la Serie Nacional 65

«Es nuestro evento principal y lo vamos a seguir defendiendo. Hay que buscar alternativas», afirmó Juan Reinaldo Pérez Pardo.

El presidente de la Federación Cubana de Béisbol y comisionado nacional aclaró que aún son pioneros en el tema de patrocinios, pero se irá viendo la diferencia en esta campaña.

«Existen paquetes provinciales. La idea es que sean patrocinados los equipos», afirmó el directivo en una conferencia de prensa efectuada en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano.

Sobre el tema transportación y hospedaje, Pérez Pardo explicó que Ómnibus Nacionales y el Grupo Hotelero Islazul serán las empresas encargadas de dichos servicios, respectivamente.

Por su parte, Carlos Martín, responsable de la competición, se refirió en detalles a la novedosa estructura.

Los equipos se concentrarán en dos zonas de ocho conjuntos, divididas a su vez en par de grupos de cuatro elencos cada uno. Occidente: De Pinar del Río a Villa Clara. Oriente: De Sancti Spíritus a Guantánamo.

Se enfrentarán entre sí por zonas en la fase clasificatoria, instancia en la cual jugarán 44 partidos y avanzarán a los playoffs los cuatro mejores de cada zona (occidental y oriental), sin importar el grupo.

La inauguración se prevé para el domingo 4 de octubre, al unísono, en ocho estadios del país. El torneo debe finalizar en diciembre, incluida la postemporada.

Se aplicará el sistema competitivo PAGE, subseries de tres choques a ganar dos en la sede del mejor ubicado en la zona, primero versus segundo y tercero contra cuarto.

El ganador del primero contra segundo clasifica para la final de su zona y el perdedor se enfrenta al vencedor del tercero versus cuarto.

Quien resulte triunfador aquí se verá con el ganador inicial del primero-segundo y de ahí saldrá el campeón de la zona, que irá a discutir el campeonato.

En la final se enfrentarán los campeones de las zonas occidental y oriental, en un cotejo de siete juegos a ganar cuatro.

Los entrenamientos deben comenzar el 17 de agosto, aunque algunas provincias ya han convocado a sus atletas a los terrenos. La confección de las escuadras será entre los días 15 y 20 de septiembre: roster de 32 jugadores.