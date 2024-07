¿Cómo mejorar en un corto plazo?

Declaraciones a BOHEMIA de Alexander Urquiola, director técnico de Pinar del Río

LAS TUNAS.- El equipo de Pinar del Río llegó al balcón del oriente cubano con una desventaja de dos derrotas en el play off final de la Serie Nacional 63 ante los campeones defensores.

Los Leñadores hicieron de las suyas en la casa de los Vegueros, y ahora pretenden aprovechar que compiten en terreno propio para en otro par de salidas, coronarse por tercera ocasión en la historia de nuestros clásicos.

Ante la urgencia de los pativerdes, conversé con su director técnico, Alexander Urquiola, durante el día de descanso, a 24 horas de un tercer juego clave para la causa de sus discípulos.

«No nos han salido bien las cosas. En los play off hay que ser exactos. Estamos frente a un rival que no por gusto es el actual campeón de Cuba. Ahora no nos queda otra que salir a buscar la victoria como sea en el partido del viernes.

«Creo que nos ha faltado concentración. Tenemos que mejorar eso. Las derrotas anteriores no son personales ni deben recaer en uno o dos jugadores. Nos toca a todos como equipo. En esta etapa es muy importante lo que pueda aportar cada uno, pero pensando siempre en colectivo.

«Algunos atletas líderes durante la etapa clasificatoria lamentablemente no han llegado en su máximo pico a esta etapa decisiva y han lucido mal al bate. Pero tengo que agregar además el hecho de que los comandos que nos ha efectuado el pitcheo rival han sido muy inteligentes y efectivos. Han limitado aún más a nuestra tanda ofensiva», dijo Alexander Urquiola.

-¿Cómo revertir esta situación?

-Hemos hecho algunos ajustes. En los siguientes entrenamientos nos enfocaremos un poco más en ello. La mentalidad es positiva a pesar de todo.

«Ahora depende mucho de lo táctico», afirmó Urquiola. / Giovanni Martínez.

-¿Cuán importante es la misión de Alexander Urquiola en un momento así?

-Tengo que intentar transmitir tranquilidad. Aunque sepa la realidad debo enfocarme y hacerle ver a los muchachos que puede revertirse, puede haber un cambio. Que no pierdan la confianza.

«Las reuniones en esta etapa son más frecuentes. Cada uno de nosotros, en el cuerpo de dirección, es un psicólogo. La ansiedad suele ser mala compañera. Los deseos de hacer pueden llevar a que algunos se precipiten con las decisiones que toman en un momento determinado.

«Ahora depende mucho de lo táctico, la disciplina: buen corrido de las bases, analizar cada jugada, anticiparse a lo que puede venir. En los dos reveses hemos sufrido producto de errores mentales», reflexionó el estratega”.

-El abridor anunciado es Vladimir Baños. Enfrente estará un equipo que ha estado bateando mucho.

-Un atleta con bastante experiencia y entrega. Le dimos las herramientas para que pueda trabajar lo más cómodo posible ante una tanda difícil. Son bateadores bien agresivos. A los tuneros hay que lanzarles con sumo cuidado.

-Del otro lado Alejando Meneses buscará desesperar a la novena pinareña, ¿cómo controlar la ansiedad?

-Los últimos entrenamientos los basamos precisamente en eso, en las deficiencias anteriores. Hicimos los análisis pertinentes y seguimos trabajando. Práctica de bateo con tarea para detectar las lagunas, es nuestro método para estos momentos cruciales, en el intento de mejorar en un corto plazo. Gran parte de esto depende de la capacidad de recepción que pueda tener cada atleta.

-El mensaje para los seguidores.

-Al pueblo pinareño agradecerles por el apoyo. Y recuerden que estamos bajo presión, pero no se ha terminado. Sabemos enfrentarnos a situaciones así y salir adelante. En las últimas horas preparamos a los muchachos en base a la confianza. Este viernes saldremos al terreno a buscar la victoria.