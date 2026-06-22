Interesantes semifinales asoman tras dura disputa en la etapa regular de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano

Dada la crítica situación económica del país, que se esté jugando la IV Liga Élite del Béisbol Cubano puede considerarse un éxito. Si me apuran, es hasta un desafío a la lógica. Amo el béisbol, de lo contrario, votaría con las dos manos en contra de su realización.

Pero incluso, a pesar del bajo rendimiento de varios atletas, la poca asistencia de aficionados a la mayoría de los estadios, los diversos problemas logísticos y los largos apagones que han impedido a casi todos –entre los cuales me incluyo– ver los partidos por televisión, jugar pelota sigue siendo una prioridad en Cuba.

Además del necesario entretenimiento para los fieles seguidores, sirvió de base para armar y preparar a los integrantes del equipo que seguramente conoceremos en menos de un mes y viajará este verano a República Dominicana con vistas a participar en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

De momento es historia la fase regular de la IV Liga Élite, fijada en 40 choques por elenco. Y hasta la última subserie, específicamente el penúltimo juego del calendario, no se definió el clasificado número cuatro a los cruces: Mayabeque. Una muestra de que, a pesar de las conocidas deficiencias técnicas, primó la competitividad. Semifinales muy interesantes asoman: Industriales-Mayabeque y Las Tunas-Holguín. Duelos que la coincidencia emparejó por zonas geográficas y no permitirá otra cosa que, más adelante, entablar la final entre una escuadra de Occidente y otra de Oriente. ¡Gran rivalidad y larga carretera aseguradas!

Calendario de las semifinales. / jit.cu

Para el análisis

Algunas estadísticas de la etapa clasificatoria se deben repasar. Y es que, a pesar de ver a los equipos parejos, de tú a tú en la mayoría de los terrenos, se registraron números poco alentadores.

Por ejemplo, el promedio de carreras limpias general del torneo fue de 6.32. Se regalaron 1 002 bases por bolas y 838 fueron los ponches recetados. Los colectivos de bateo acumularon entre todos average de 318, y los seis equipos sobrepasaron los 300 ¡demasiado! Al menos a la defensa se contabilizaron 222 errores, para un average de 974, bastante aceptable.

A propósito de lo que sigue y según lo establecido en el Reglamento de la Liga, los cuatro equipos se reforzaron con dos peloteros. A continuación sus nombres:

INDUSTRIALES

Andrys Pérez, receptor.

Eduardo Blanco, jardinero.

LAS TUNAS

Geonel Gutiérrez, lanzador.

José Amaury Noroña, jardinero.

HOLGUÍN

Sammy Benítez, lanzador.

Harold Vázquez, receptor.

MAYABEQUE

Yenier Álvarez, lanzador.

Yulieski Remón, jugador de cuadro.

Ojalá la postemporada, que comenzará tan pronto como este domingo y cuyo calendario publicamos íntegro en una foto a continuación, nos regale mejores partidos y la asistencia a los estadios crezca también.