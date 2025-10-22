Con Germán a la cabeza

Dan a conocer preselección rumbo a la Copa América. El juego de las Estrellas será en Holguín

Una preselección de 59 peloteros fue dada a conocer en la tarde de este martes durante una conferencia de prensa efectuada en el Salón Adolfo Luque, del Estadio Latinoamericano, con vistas a la Copa América.

Germán Mesa será el director técnico, la misma función ejercerá con el equipo al Clásico Mundial, evento que como se conoce, aún Cuba no tiene confirmación oficial.

Preselección Copa América

RECEPTORES (5)

Andrys Pérez García (MTZ)

Yosvany Alarcón Tardío (LTU)

Andi Yaniel Cosme Oliva (ART)

Harold Vázquez Rizo (SCU)

Yohangel La O Sánchez (IND)

JUGADORES DE CUADRO (15)

Bárbaro Erisbel Arruebarruena Escalante (CFG)

Roberto Sulivan Baldoquín Martínez (LTU)

Jean Lucas Baldoquín Martínez (LTU)

Alexei Fernando Ramírez Rodríguez (PRI)

Luis Vicente Mateo Terry (CFG)

Christian Leandro Rodríguez García (VCL)

Yiddi Cappe (Liga Mexicana)

Jean Harvin Walters Valdés (Liga Mexicana)

Ángel Alfredo Hechavarría Rodés (IND)

Ariel Hechevarría Calvo (IND)

Jeison Martínez Rodríguez (SCU)

Yulieski Miguel Remón Tejada (GRA)

Yoel Yanqui Vera (SCU)

Lázaro Alfredo Cedeño González (HOL)

Yordanis Samón Matamoros (CMG)

JARDINEROS (12)

Alfredo Despaigne Rodríguez (GRA)

Yoelkis Guibert Stiven (SCU)

Roel Santos Martínez (GRA)

Yasiel Andy González García (HOL)

Dennis Laza Spencer (MAY)

Francisco José Martínez García (SCU)

Leonel Moa Acevedo (CMG)

Carlos Alberto Monier Torres (SCU)

Juan Carlos Negret (Liga Mexicana)

Raidel Sánchez Trutié (SCU)

Frederich Cepeda Cruz (SSP)

Yasser Conrado Izaguirre Santos (LTU)

LANZADORES (27)

Yoennis Yera Montalvo (MTZ)

Pavel Hernández Bruce (IND)

Armando Addiel Dueñas Moré (MTZ)

Raymond Figueredo Cruz (IND)

José Isais Grandales Rodríguez (SSP)

Frank Ernesto Herrera Camejo (IND)

Randy Román Martínez Pacheco (PRI)

Yadián Martínez Pérez (ART)

Yankiel Mauris Gutiérrez (SSP)

Frank Luis Medina García (PRI)

Yoel Mojena Machado (GRA)

Yusniel Padrón Artiles (Liga Mexicana)

Rafael Orlando Perdomo Eizméndiz (IND)

Leodán Manuel Reyes Lugo (PRI)

Osdany Rodríguez Obregón (VCL)

Darío Sarduy Medina (VCL)

Andy Vargas Lescaille (IND)

Marlon Vega Travieso (MAY)

Ariel Ernesto Zerquera Felipe (SSP)

Yunier Batista Ramírez (CAV)

Sammi Enrique Benítez Vega (GRA)

José Ignacio Bermúdez García (MAY)

Eliander Bravo Velázquez (LTU)

Fernando Betanzo Marrero (SSP)

Michel Alejandro Cabrera Rodríguez (HOL)

Yunieski García Viera (ART)

Geonel Gutiérrez Jiménez (ART)

COLECTIVO TÉCNICO

Germán Mesa Fresneda (Director)

Humberto Marcos Guevara Yervilla (Entrenador/Jefe técnico)

Noelvis González Matos (Coach de banco)

0mar Linares Izquierdo (Entrenador de bateo)

Jesús Bosmenier Rodríguez (Entrenador de pitcheo)

Pedro Luis Lazo Iglesias (Entrenador de pitcheo)

Cecilio Javier Dreke Carrera (Coach de 1B)

Rafael Muñoz Medina (Coach de 3B)

Por cinco plazas

El evento, como se conoció semanas atrás, se dividirá en dos grupos de seis elencos cada uno. Cuba está en el A, que se jugará en Venezuela, junto con México, República Dominicana, Nicaragua y Curazao, además de los anfitriones.

En la llave B pujarán Puerto Rico, Colombia, Canadá, Brasil, Argentina y Panamá, que será la sede y también albergará la final.

La lid otorgará cinco plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y cuatro para los Centroamericanos Santo Domingo 2026.

El 3 de noviembre será entregado el equipo definitivo, compuesto por 27 atletas. A la sede se arriba el 11 de noviembre y las acciones serán del 13 al 22.

Estrellas en tierra de Cachorros

Estadio evaluado de bien, equipo en ascenso, una de las mejores aficiones del país y adecuada infraestructura hotelera, declinaron a favor de la provincia de Holguín en la puja por la organización de la jornada por el Juego de las Estrellas de la Serie Nacional 64.

El sábado 1⁰ de noviembre será la clasificatoria del derbi de jonrones y las pruebas de habilidades. Un día después se efectuará la final de la competencia de cuadrangulares y el juego entre Occidentales (de Pinar del Río a Villa Clara) y Orientales (de Sancti Spíritus a Guantánamo).

Los directores técnicos de ambos elencos serán elegidos según la posición que tengan en la tabla el próximo jueves 23 de octubre.

Las Tunas y Cienfuegos fueron las otras dos provincias que solicitaron y compitieron por la obtención de la sede.

Serie Nacional 64

Del campeonato doméstico se conoció en la reunión que la semana pasada se aplicaron cinco resoluciones, para un total de 16. En cuanto a las expulsiones se reportaron dos y llegaron a 32.

Los replays han sido ya 31. De ellos 21 han favorecido a los árbitros y 10 a los mánagers.