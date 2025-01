Con las botas puestas para vencer

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la República de Cuba reconoce que estos ejercicios constituyen un componente esencial del Sistema de Preparación para la Defensa

“Ni pueblos ni hombres respetan a quien no se hace respetar”, sentenció el Héroe Nacional cubano José Martí. Son palabras para no olvidar, sobre todo, cuando hay alguien que, “por tradición, nos desdeña y codicia, que en sus periódicos y libros nos befa y achica”, en particular, porque no han podido lograr sus propósitos. No obstante, pese a las calumnias que expanden a diestra y siniestra, Cuba se distingue por la deferencia ganada a lo largo de 65 años y la solidaridad recibida en el plano internacional.

El actual es un período complejo: la difícil situación económica, por el recrudecimiento del bloqueo -entre otras razones- y la agresividad creciente del gobierno de EE.UU., empeñado en mantener al país en la lista de patrocinadores del terrorismo.

Son tiempos de tensión, pues en el imperio prevalece siempre la hostilidad, por su obstinada política de cerco, lo que nos recuerda las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro en el informe central al 1er. Congreso del Partido Comunista de Cuba: “Mientras exista el imperialismo, el Partido, el Estado y el pueblo, les prestarán a los servicios de la defensa la máxima atención. La guardia revolucionaria no se descuidará jamás. La historia enseña con demasiada elocuencia que los que olvidan este principio no sobreviven al error”.

Han sido constantes las amenazas contra Cuba. Como se expresa en el libro Escudo Cubano -publicado en 1990, tras el ejercicio militar homónimo- este pueblo ha carecido de verdadera paz, privación de la cual es responsable el gobierno de Estados Unidos. La nación no necesita de la guerra; es esencialmente pacífica, pero ante el permanente acoso imperialista, no tiene otra alternativa que prepararse para enfrentar cualquier agresión.

Los resultados de este ejercicio permiten continuar consolidando el sistema defensivo territorial y la concepción de guerra de todo el pueblo. / ESTUDIOS REVOLUCIÓN

Días de Bastión

El Ejercicio Estratégico Bastión 2024 se realizó en todo el país entre el 22 y el 24 de enero, con el objetivo de “entrenar a los órganos de dirección y de mando de las diferentes estructuras encargadas de la defensa nacional, y territorial, en la organización del trabajo en interés de elevar la disposición del país para la Defensa y la preparación de las tropas y la población, a fin de enfrentar las diferentes acciones del enemigo”.

En 1980, dirigido por Fidel, se llevó a cabo el primero de estos ejercicios. Desde entonces los problemas de la defensa dejaron de ser exclusivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) para convertirse en un asunto del Estado y de toda la sociedad. Incluyendo este -se han desarrollado nueve, con la participación de un número importante de órganos de dirección y mando, y de efectivos del Partido, Gobierno, de los Organismos de la Administración Central del Estado, entidades económicas y sociales, de las FAR, el Ministerio del Interior (Minint), y ciudadanos en general, en cumplimiento de los objetivos trazados para cada una de estas actividades.

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, observa el desarrollo de los ejercicios durante el Bastión Estudiantil. / ESTUDIOS REVOLUCIÓN

Inicio y desarrollo

La alocución de inicio del Presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDN) -la mañana de este 22 de enero- resaltó la valía de continuar fortaleciendo la invulnerabilidad militar del país. Los participantes analizaron el Informe sobre la realización del ejercicio, al tiempo que evaluaron los resultados del enfrentamiento a la actividad migratoria irregular, el delito, el control de la delincuencia y las acciones para afrontar los desafíos en las redes sociales.

Hasta el sábado 25, Día Nacional de la Defensa, se realizaron maniobras y ejercicios tácticos de diferentes tipos, los que involucraron unidades de las FAR, del Minint y otros componentes del sistema defensivo territorial.

Las dinámicas fundamentales del desarrollo de Bastión contaron con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder Histórico de la Revolución, y de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente del Consejo de Defensa Nacional. Un capítulo importante fue la visita al Puesto de Mando del Ejército Occidental.

Según el sitio de la Presidencia, el general de división Ernest Feijoó Eiro, jefe de ese Mando, informó las principales actividades realizadas en interés de la lucha armada y la defensa de la Región Estratégica Occidental. “Entre los temas que fueron objeto de análisis se destaca, además, la participación del pueblo en las tareas de la defensa como principio esencial de la doctrina militar cubana Guerra de Todo el Pueblo”, precisa la nota.

Durante el desarrollo del Ejercicio Estratégico Bastión 2024 se pudo apreciar el nivel de preparación de los jóvenes universitarios. / PASTOR BATISTA

Los universitarios: Bastión Estudiantil

En todos los centros de la educación superior se realizaron los ejercicios del Bastión Estudiantil Universitario. Cumplieron el programa de actividades prácticas en campos de tiro y en centros de estudio de las regiones militares, ratificando la importancia de estos ejercicios para confirmar la preparación de los jóvenes, herederos del futuro de la Patria. Fieles a la tradición, los universitarios han enfrentado los retos de preservar la soberanía y la integridad de la nación.

Hubo demostraciones de primeros auxilios, montaje y desmontaje de fusiles, lanzamiento de granadas y tiro de precisión, dirigidos con una alta profesionalidad por los oficiales de las FAR responsables de los ejercicios.

Artemisa, Mayabeque y La Habana

Al igual que el resto del país, en Artemisa, Mayabeque y La Habana se trabajó intensamente para Bastión 2024, hecho reconocido por el Presidente del CDN. “Aquí se está preparado”, dijo Díaz-Canel, luego de trasmitir orientaciones para asegurar la materialización de aspectos claves para la defensa en el territorio.

Tras reiterar la importancia de estos ejercicios, habló sobre la situación por la cual atraviesa el país, con un gobierno en los EE.UU., como siempre, arrogante, injerencista y agresivo, por lo que es prioritario garantizar la invulnerabilidad militar de nuestra patria.

De igual manera, Artemisa mostró la cohesión de los órganos de dirección y de mando de las tropas y del sistema defensivo territorial.

En el occidental territorio prevaleció el rigor con que se alistaron, la cohesión de los órganos de dirección y mando de las tropas, y del sistema territorial, y se cumplió el objetivo de puntualizar y actualizar los planes para la defensa.

Entre los diversos temas analizados durante la visita al Puesto de Dirección del CDP de La Habana se enfatizó en la importancia de la Zona de Defensa en la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo y seguir fortaleciendo, tanto en cantidad como en calidad las estructuras del sistema defensivo territorial.

Gladys Martínez Verdecia, presidenta del Consejo de Defensa Provincial en Artemisa. Acerca de la realización de Bastión en ese occidental territorio, Díaz-Canel expresó: “Ha sido un ejercicio que ustedes han cumplido con todo rigor”. / ESTUDIOS REVOLUCIÓN.

Día de la Defensa

Como colofón de ese intenso bregar en favor de la preservación de la invulnerabilidad, se efectuó el Día de la Defensa en las provincias. Jornada para el aprendizaje y el perfeccionamiento; para el compromiso y la unidad, porque el enemigo no ceja, ni nosotros nos descuidamos; para ratificar cuál es nuestro lugar, si en algún momento fuera preciso rechazar una intromisión imperial.

Una movilización austera, organizada, solo con la participación de quienes debían estar, porque la moderación no está reñida con la eficiencia, sino que contribuye a afianzarla. No hubo derroche, pero se dispuso de la base material de estudio indispensable y fue posible apreciar las iniciativas de las Zonas de Defensa para responder a cualquier situación en condiciones de guerra.

Y en los planes referido a la producción, se supo de muchos, entre los que se distingue la cooperativa de crédito y servicio (CCS) Arides Estéves Sánchez, la cual ostenta la distinción de excelencia de la agricultura urbana y ha sabido desarrollar, pese a las limitaciones, las más diversas producciones de hortalizas, viandas, condimentos y proteína animal, según refiere el sitio de la Presidencia.

La distingue una notable capacidad de producción que le permite garantizar alimentos, lo mismo en tiempos de paz como de guerra.

Destaca, igualmente, “el Centro Agroindustrial Atabey, de las FAR, el cual, con 92 casas de cultivo tapado y áreas abiertas, ha retomado su dinamismo, ante la falta de paquetes tecnológicos, con los más variados productos naturales, agroecológicos”, destaca la nota.

Tras nueve años sin su práctica, por diversas razones de envergadura -entre ellas la pandemia-, Bastón 2024 permitió seguir consolidando el sistema defensivo territorial y la concepción de guerra de todo el pueblo para estar preparados, porque como dijera Martí:

“Hombres y pueblos van por este mundo hincando el dedo en la carne ajena a ver si es blanda o si resiste, y hay que poner la carne dura, de modo que eche afuera los dedos atrevidos…».