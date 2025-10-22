Declaraciones a BOHEMIA de Jorge Rubén Prevot, director técnico del equipo de Guantánamo

Los Indios quedaron novenos la campaña pasada, a solo un paso de la postemporada.

Además, el hecho de que varios guantanameros reforzaron a Ciego de Ávila, como Leonelkis Escalante y Robert Luis Delgado, siendo protagonistas en la conquista del título de la III Liga Élite, abría aún más el diapasón de las posibilidades en la presente Serie Nacional 64.

En cambio, la tropa del Guaso pasa por un momento poco alentador, pues se mantiene en el lejano escaño 15 de la tabla de posiciones, solo por delante del sotanero Isla de la Juventud.

Conversé con Jorge Rubén Prevot, mánager de los Indios, durante su paso por La Habana para enfrentar a Industriales en el Estadio Latinoamericano.

–Se esperaba más de Guantánamo en este inicio.

–Sí. Según los cálculos que hicimos precompetencia debíamos haber tenido un mejor primer tercio de contienda. Pero las cosas no nos han salido como pensamos.

“No hemos tenido estabilidad con el pitcheo, sobre todo a la hora de llamar al bullpen. Muchos batazos contrarios han sido por lanzamientos que se nos han quedado en la zona alta.

“Tampoco ostentamos una ofensiva de calidad. Se nos quedan corredores en base y no aparece la conexión a la hora buena. Si no se producen carreras es difícil ganar”.

–Antes de esta subserie en el Latino el average colectivo del equipo era el peor del torneo: 256. El PCL: 6.73. A la defensa 40 errores. ¿Cómo se atajan estas deficiencias?

–Hemos analizado en profundidad cada uno de los indicadores para afrontar de la mejor manera esta nueva etapa. Reforzamos el trabajo de la sabermetría, estudiar al contrario es un arma que tenemos que explotar más.

“Igualmente, priorizamos los planes de carga individuales en cada área. A la defensa nos enfocamos en el cuadro, que es donde más problemas hemos tenido. Y el trabajo del psicólogo ha sido clave para con los lanzadores”.

–¿Hay tiempo aún para soñar con los play off?

–Bueno, matemáticamente hay posibilidades, así que nunca vamos a desechar la idea de estar en la postemporada. Tenemos que ir juego a juego y esperar que nos acompañe la suerte, que también hace falta.

–El mensaje para el pueblo guantanamero.

–Que confíen. Tanto en el equipo como en el cuerpo de dirección. Nosotros vamos por los resultados.