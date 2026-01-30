¿Cuáles son mis favoritos?

Las Tunas: ¡presente!: unas semifinales que prometen

Con la victoria de Las Tunas sobre Villa Clara este jueves con pizarra de 9-7, en el único duelo que se extendió hasta el séptimo partido en la instancia de cuartos de final, todo quedó listo para una nueva etapa en la Serie Nacional 64.

Pero antes de analizar lo que sigue, quiero dar las gracias a los Leopardos por el espectáculo, una escuadra con la cual pocos contaban y que después de la polémica, y al mismo tiempo disputada clasificación, demostraron sobre el terreno que no llegaron hasta aquí de casualidad.

Dieron batalla hasta el último out ante nada menos que los vigentes bicampeones, quienes a su vez hicieron valer su etiqueta de favoritos y aún mantienen viva la defensa de la corona.

Dicho esto, los cruces de semifinales entre los cuatro grandes no podían estar más interesantes. Las Tunas se verá con Artemisa, iniciando en el Julio Antonio Mella, y Matanzas hará lo propio frente a Industriales en el Victoria de Girón.

Se trata de la siempre temible maquinaria oriental, con puntos altos en todos los renglones de juego, especialmente el bateo, y ganadora demostrada, enfrentando al efectivo pitcheo de los Cazadores, equipo que además se ha desatado madero en mano en los últimos partidos.

Del otro lado, el Industriales que hemos visto en esta postemporada ha ido de menos a más, apoyado en figuras clave como Yasmani Tomás en la ofensiva y Rafael Orlando Perdomo en el box, ante un Matanzas que arrasó con Sancti Spíritus en cuartos, al pasarles la escoba.

A tono con el reglamento del torneo, la acción iniciaría al tercer día, o sea, el próximo domingo. Deben ser dos pareos que lleguen o sobrepasen el sexto choque. Para mí pasarán a la finalísima Leñadores y Leones, y se reeditará la final de la Serie 62, cuando los orientales barrieron a los habaneros en cuatro partidos.

Aunque llegado ese momento habría que hacer otro análisis. Falta mucha pelota todavía. Y ya sabemos que en el béisbol puede pasar cualquier cosa. Que prime entonces el juego limpio y ganen los mejores. Suerte a todos.