Cuando se baja el telón

Coronación en béisbol con barrida para Matanzas y bronce de Cuba en la Serie de las Américas

Era como una crónica de una muerte anunciada, y los pronósticos se cumplieron: el equipo de béisbol de Matanzas se convirtió en el nuevo campeón nacional.

Lo que resultaba más difícil de vaticinar era que lo hiciera con una barrida demoledora en apenas cuatro juegos, esta vez ante Las Tunas, vigente monarca, elenco que había alcanzado su tercera final consecutiva.

Matanzas, claramente superior, firmó balance de 12 victorias y solo dos derrotas en la postemporada: 4-0 frente a Sancti Spíritus, 4-2 contra Industriales –considerada una final anticipada– y ahora otro 4-0.

Esta vez las hachas de Las Tunas llegaron sin filo suficiente, mientras los Cocodrilos mostraron mordida letal.

En una misma serie, nuestro querido deporte nacional puede ser justo –la coronación indiscutida de Matanzas– y también cruel la pobre imagen dejada por Las Tunas en el último desafío (nocao de 11-0).

El conjunto tunero había sido el mejor de la etapa regular, pero se sabía que no llegaba con la misma fuerza de años anteriores: su plantilla ya no era la de otros momentos.

La premiación, realizada minutos después del último out, fue otra fiesta del deporte cubano, punto final a un campeonato que se cerró haciendo malabares en medio de la situación electro energética que vive el país.

Ese resultó uno de los dos telones que descendieron en las últimas horas. El otro fue el de la Serie de las Américas, disputada en Venezuela, donde el equipo Cuba, entre tropiezos, concluyó en el tercer puesto.

No lo he dicho todo: volveré con otros apuntes.