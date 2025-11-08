Copa América de Béisbol: sueños y tiempo perdidos

Cual saga de filme de terror, las muchas partes que conformaron la previa de la Copa América de Béisbol para Cuba, acabaron en un desenlace poco feliz.

En la Isla pasamos de armar un equipo con ausencias muy cuestionables, a incluir luego a varios de los más nombrados en redes sociales, por problemas que imposibilitaban a algunos de los iniciales.

Antes también hubo un cambio de sede, de Venezuela a Panamá, donde se debía jugar inicialmente el Grupo A, en el cual estaba nuestra selección.

Finalmente los organizadores declararon suspendido el evento. Cuando escribo, se desconocía un argumentando específico, aunque mencionaban el tema logístico.

Por su parte, la Federación Cubana de este deporte fue breve en X: “La dirección de Copabe ha informado telefónicamente a la Federación Cubana la cancelación de la Copa América de Béisbol”.

Lo cierto es que se trataba de un certamen interesante, pues reunía a 12 selecciones y ofertaba cinco plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y cuatro para los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ahora habrá que esperar hasta nuevo aviso. En el horizonte más cercano está la séptima edición de la Copa del Caribe, del 1 al 9 de diciembre. Repetirá como anfitrión a las Bahamas y en esta ocasión repartirá dos cupos para los Juegos Centroamericanos.

Sería bueno –pienso yo– llevar un elenco competitivo, no otro sino el mismo que ya se conformó. Recordemos que el curso pasado los nuestros tuvieron que conformarse con la medalla de bronce en esa lid.