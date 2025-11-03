Detalles y polémica

La nómina del equipo Cuba que participará en la Copa América de Béisbol dejó insatisfecho a más de uno

“Tratamos de buscar la mayor versatilidad”, dijo Germán Mesa, mánager del equipo Cuba, en una conferencia de prensa efectuada este lunes en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano.

El extorpedero se refirió también al caso de Alfredo Despaigne. “Es el único que no cumple con los números, pero necesitamos un líder”.

Sobre el staff de lanzadores, Germán explicó: “se compuso un grupo variado en cuanto a roles”. Aunque aclaró: “aún no están definidos abridores, relevistas y cerradores”.

La verdad es que a mi juicio y el de muchos aficionados, faltaron algunos nombres.

Para empezar, me resulta sumamente llamativo que ningún integrante de Las Tunas aparezca. Como ningún miembro de su cuerpo de dirección. Se trata de los campeones de las dos últimas Series Nacionales.

Igualmente no están otros excelentes peloteros de rendimiento más que probado en el torneo doméstico. Solo cito tres ejemplos: Dennis Laza, Yasiel González y Yordanis Samón.

Asimismo, no contamos entre los jugadores de cuadro con un tercera base natural, aunque es cierto que varios pueden desempeñarse en ese papel.

Por otro lado, las ausencias de Fernando Betanzos, Yankiel Mauris y Frank Herrera en el staff de lanzadores da muchísimo para comentar. Sus números son mejores a los de varios seleccionados.

Humberto Guevara (izquierda) y Germán Mesa. / Giovanni Martínez

Sobre estas interrogantes. Humberto Guevara, jefe técnico, comentó que, “se utilizó una métrica más avanzada esta vez, acorde con el contexto mundial. Contamos con herramientas que nos posibilitaron un análisis más completo. No daremos más detalles de lo hecho para evitar que nos estudien los rivales”.

En fin. No soy el único; las redes sociales están ardiendo. Aunque siendo justos, nada de esto es nuevo. Siempre que se arma un equipo Cuba, este no escapa de la polémica.

El elenco debe concentrarse desde este martes en Matanzas y se coordina salir hacia la sede del torneo el 9 de noviembre y topar allí con equipos de nivel de esa nación, aún por definirse.

Recordemos entonces que la Copa América de Béisbol 2025 reunirá a 12 selecciones divididas en dos grupos y los tres mejores de cada llave avanzarán a la Súper Ronda.

Nuestro conjunto integrará el apartado A, con sede en el estadio Juan Demóstenes Arosemena, de Panamá, junto a México, Curazao, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela.

En el B pujarán Puerto Rico, Colombia, Canadá, Brasil, Argentina y Panamá.

La novedosa lid otorgará cinco plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y cuatro a los Centroamericanos Santo Domingo 2026.

En definitiva, la escuadra antillana está compuesta por 27 peloteros: tres receptores, seis jugadores de cuadro, cinco jardineros y 13 lanzadores.

Receptores: Andrys Pérez (MTZ), Andy Cosme (ART) y Raidel Sánchez (SCU/También jugador de cuadro y jardinero).

Jugadores de cuadro: Erisbel Arruebarruena (CFG), Cristian Rodríguez (VCL/Contratado en Japón), Luis Vicente Mateo (CFG), Tailon Sánchez (PRI), Alexei Ramírez (PRI) y Yoel Yanqui (SCU/También jardinero/Contratado en Nicaragua).

Jardineros: Yoelkis Guibert (SCU/Contratado en Nicaragua), Roel Santos (GRA/Contratado en Venezuela), Alfredo Despaigne (GRA), Leonel Moas (CMG) y Francisco Martínez (SCU).

Lanzadores: Pavel Hernández (IND), Frank Luis Medina (PRI), Darío Sarduy (VCL/Contratado en Japón), Yoennis Yera (MTZ/Contratado en Venezuela), Armando Dueñas (MTZ/Contratado en Nicaragua), Yunier Batista (CAV), José Ignacio Bermúdez (MAY), Yunieski García (ART), Yusniel Padrón (HAB/Contratado en Venezuela), Randy Martínez (PRI/Contratado en Japón), Yadián Martínez (MAY), Michel Cabrera (HOL) y Geonel Gutiérrez (ART).

Colectivo técnico: Germán Mesa (HAB/Director), Noelvis González (HOL/Coach de banca), Pedro Luis Lazo (PRI/Coach de pitcheo), Jesús Bosmenier (PRI/Coach de pitcheo), Rafael Muñoz (SSP/Coach de base), Javier Drake (HAB/Coach de base), Humberto Guevara (HAB/Jefe técnico), Omar Linares (PRI/Coach de la ofensiva), Francisco Montesino (HAB/Médico) y Javier Pérez (HAB/Fisioterapeuta).