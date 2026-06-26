Dominio azul

Declaraciones a BOHEMIA de Guillermo Carmona, director técnico de los Industriales, tras su segundo éxito en la semifinal de la Liga Élite

Los Leones de Industriales aumentaron la ventaja a dos éxitos sin revés en el play off semifinal de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, tras derrotar este miércoles a los Huracanes de Mayabeque con pizarra de 8-4.

Los números finales del encuentro: Industriales ocho carreras, 11 imparables y un error. Mayabeque: 4-8-2.

Al término de las acciones conversé con Guillermo Carmona para conocer sobre sus impresiones generales, uso del pitcheo y predicciones después de esta importante ventaja.

«Es cierto que sacamos un buen tramo, pero hasta la cuarta victoria no se acaba esto», dijo el estratega.

«Con respecto al pitcheo, en esta etapa decidimos modificar el esquema. La idea es ir juego a juego, por eso algunos abridores actuarán de relevistas y otros cerradores subirán antes de tiempo al box. Todo depende del momento en que se encuentre el partido.

«Para el tercer choque abriremos con Alain Sánchez», concluyó.

Las acciones

El bullpen de Mayabeque hizo aguas en el séptimo capítulo. / Roberto Morejón

Lo cierto es que se trató de un partido de toma y dame, aunque en el tramo final se abrió y sonrió a los locales. La clave tuvo lugar en la parte baja del séptimo inning, cuando los discípulos de Carmona conectaron seis indiscutibles y fabricaron cinco carreras, para hacer aguas al endeble bullpen de los visitantes. Retomaron así la ventaja que habían sacado inicialmente.

Por los Huracanes, Héctor Ponce, con machucón entre tercera y torpedero, había iniciado el buen momento del lado contrario e hizo soñar a sus parciales. Enmudeció a gran parte de la grada del Estadio Latinoamericano y activó la conocida banda derecha, cuando lanzaba Carlos Cuesta en una no acostumbrada función de relevista en el séptimo capítulo.

De inmediato el emergente Lázaro Martínez pegó una línea para la mano contraria, remolcó dos, y terminó anotando por error en tiro del camarero y cortador Carlos Nieto. Alberto Hechevarría actuaba en la lomita.

Antes, las tres primeras anotaciones de Industriales fueron traídas por Jonathan Bridón, dos por jonrón en el sexto con un compañero a bordo y fly de sacrificio en el cuarto.

El relevista Yenier Álvarez cargó con la derrota y el éxito fue a la cuenta del también relevista, Juan Xavier Peñalver.

Por su parte, el abridor azul, Fher Cejas, aunque no ganó se hizo de su cuarta salida de calidad en el torneo: seis entradas, cero carreras, tres hits, un ponche, un pelotazo y un boleto.

Recordemos que en la primera presentación los capitalinos habían salido también por la puerta ancha, 5-3. Así que tienen la mitad de la tarea hecha en sus aspiraciones de avanzar a la final. Industriales y Mayabeque volverán a salir a la grama en el Nelson Fernández de San José de las Lajas el próximo viernes, sede del tercer choque.

En cuanto al otro pareo semifinal, marcha con ventaja 2-1 para Las Tunas sobre Holguín, después de que los Cachorros aprovecharan el regreso a sus predios del Estadio Calixto García y vencieran 11-4.