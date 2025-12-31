Don Quijote, un clásico para todos los tiempos

El Ballet Nacional de Cuba, Patrimonio Cultural de la Nación, bajo la dirección general de Viengsay Valdés, ofreció una serie de presentaciones en la habanera Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba con la obra Don Quijote.

La muestra artística fue dedicada a su primera coreógrafa Alicia Alonso, con motivo del aniversario 105 del natalicio de la prima ballerina assoluta. La puesta, que se inspiró en la obra de Marius Pepita, con la versión de Alexander Gorski, se desarrolla en la España invadida por los franceses a principios del siglo XIX.

El relato prende en públicos de diferentes generaciones. Don Quijote, hidalgo caballero que defiende el amor, la libertad, la justicia, y su fiel escudero Sancho Panza, son aclamados por el pueblo para recabar su ayuda. La historia transcurre en una plaza de Castilla, donde los personajes defienden su ser y quehacer en el relato. Kitri, la heroína, Lorenzo, su padre, Camacho, un noble rico francés, Basilio, el hombre que la ama: las soberbias interpretaciones brillan en la escena con sus respectivos personajes. Misterios, secretos, audacias inusitadas lideraron en una historia conmovedora, provocadora de un sinfín de emociones difíciles de olvidar.

Magistrales actuaciones de los primeros bailarines Anette Delgado y Dani Hernández.

Momento sublime al encontrar el amor.

El valor simbólico de los toreros en la España de la época.

Ocurre el conflicto entre el rico francés y el barbero por la posesión de Kitri, la presa codiciada.

Se exacerba la confrontación.

En acción el hidalgo caballero.

Los unió nuevamente el amor.

Resultado de ir contra los molinos de viento.

Estado de alucinación de Don Quijote.

Lidera el misterio de lo desconocido al ver a su amada Dulcinea.

Finge su muerte por amor.

El disfrute de su definitiva unión.