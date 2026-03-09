Dos de dos

Cuba volvió a ganar, esta vez frente a Colombia, y se mantiene invicta en el VI Clásico Mundial de Béisbol

El elenco cubano consiguió su segunda victoria en el VI Clásico Mundial de Béisbol, al disponer de Colombia con pizarra de 7-4.

De nuevo bateo oportuno y tempranero, con ocho imparables en total; combinado con un excelente manejo del bullpen, permitieron a los nuestros colocarse en una posición ventajosa en el Grupo A, aunque no están solos.

Pero repasemos primero lo más importante del partido, pues en el mismo inning de apertura la ofensiva impuso condiciones.

Tanto fue así que el diestro abridor de los sudamericanos, Luis Patiño, activo en la Liga Dominicana invernal (Lidom) con las Águilas Cibaeñas, apenas pudo sacar un out, que fue sobre Alfredo Despaigne. Soportó par de cuadrangulares, de Ariel Martínez con dos compañeros en bases y Erisbel Arruebarrena, que dieron por concluida su labor antes de lo previsto.

Por el lado cubano inició en el montículo Denny Larrondo, procedente de la organización de los Arizona Diamondbacks en ligas menores.

Regaló tres boletos y le anotaron una limpia. Pero no habría mucho más para los discípulos de José Mosquera, que marcaron sus dos primeras carreras en pies de hombres embasados por boletos.

De hecho, el pitcheo antillano regaló 10 pasaportes y un pelotazo a la novena colombiana. Sin dudas la asignatura pendiente de cara a lo que sigue.

Los nuestros fueron productivos nuevamente a la ofensiva en el sexto episodio, tras un error del jardinero central, Tito Polo, en una conexión de fly de Leonel Moas. De inmediato siguió una línea al left field de Yiddi Cappe que montó al patrullero, limpió las almohadillas y sumó otras dos.

En el montículo cubano, Yariel Rodríguez, de los Toronto Blue Jays, volvió a relevar dos inning de manera excelente, al igual que en la primera presentación de Cuba. Ahora frente a Colombia superó las 95 millas por hora, ponchó a tres y no permitió carreras.

Como adelanté en el texto, el manejo del bullpen me pareció muy bueno por parte de la dirección del Cuba.

Pedro Santos, de nivel Doble-A, laboró en una entrada, aunque abandonó el box con un hombre en circulación que a la poste anotó. Le sustituyó Darien Núñez. Luego a Emmanuel Chapman le hicieron dos carreras y fue sustituido de manera oportuna. Luis Miguel Romero se encaramó en el montículo con las bases llenas y logró sacar un importante tercer out en el séptimo episodio.

Finalmente, Yoan López y Raidel Martínez colgaron los últimos dos ceros en la pizarra del Estadio Hiram Bithorn, de San Juan, Puerto Rico, sede del Grupo A.

Lo cierto es que con este resultado el elenco cubano acumula dos éxitos sin reveses, sumando la victoria en el debut frente a Panamá 3-1 el pasado viernes.

Precisamente los canaleros se jugarán la vida (o se jugaron, en dependencia de cuando usted lea) en el horario nocturno este domingo, cuando enfrenten a Canadá, mientras que Colombia ya firmó su sentencia con esta que es su tercera derrota al hilo.

La acción para los dirigidos por Germán Mesa continúa este lunes a las siete de la noche (hora de nuestro país), cuando enfrenten al anfitrión y uno de los favoritos de la Llave A, Puerto Rico. Y cerrarán la primera ronda el miércoles, a las tres de la tarde, contra el otro fuerte, Canadá. Tanto boricuas como norteños están invictos al igual que Cuba, y como se conoce avanzarán solo dos a los cruces de la muerte.