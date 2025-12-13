El barroco en el alma cubana

La Catedral de La Habana es considerada uno de los inmuebles más representativos de la urbe a partir de su nombramiento en 1789. Desde entonces, el templo que conocemos hoy, asumió su posición definitiva en la religión y la sociedad, y pasó a llamarse Plaza de La Catedral. Es uno de los espacios más elegante, refinado, y de gran aporte cultural dentro del entorno colonial. Fue declarado por la Unesco en 1982 Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El predio es uno de los referentes arquitectónicos más significativos de la época colonial en Cuba, sobre cada piedra está presente un importante fragmento de nuestra historia e identidad. De estilo barroco y corriente toscana, ofrece una imponente fachada diseñada por el arquitecto italiano Francesco Borromini. Esto demuestra la importancia y significado de la conservación y perpetuidad de los sitios históricos como aporte al conocimiento y disfrute para las nuevas generaciones.

La estructura centenaria permanece a la espera de quienes la aprecian. Día tras día acuden devotos, admiradores, transeúntes… a disfrutar del genuino arte y de la tranquilidad, otros meditan ante el influjo benefactor que imprime la sacra majestuosidad. Muchos también han sido los escritores famosos, críticos de arte y arquitectos renombrados que han elogiado su belleza de las más diversas maneras. En tal sentido el intelectual cubano José Lezama Lima escribió: “Las fachadas de La Catedral, con sus curvas, remeda el oleaje marino”.

Fotos. / Yasset Llerena

Majestuosa entrada que invita a la observación.

Interior con extensos espacios y columnas de forma salomónico.

Luces y sombras modelan el atractivo entramado arquitectónico.

Diversos materiales constructivos convergen en la estructura centenaria.

Cada detalle ofrece un gran valor artístico y cultural.

Contrapicado que muestra la fuerza expresiva de sus formas.

Ángulo que jerarquiza la elegancia de sus columnas.