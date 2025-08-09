¿Qué podemos esperar?

Séptima parte de ¿Hacia dónde vamos?

En la discusión de la estrategia del béisbol en La Habana el 2 de abril de 2024, una reunión que se efectuó en cada provincia del país con características similares, Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de este deporte, dijo lo siguiente: “En el cuatrienio no se cumplieron los tres objetivos fundamentales, por lo tanto evaluamos la estrategia del béisbol cubano de mal: reanimación en la base, cumplimiento del calendario competitivo y rescate de los lugares históricos de este deporte. Necesitamos una escuela nacional de béisbol, como mismo la tienen otros deportes, y allí concentrar a los mejores jugadores de Cuba, a partir de la categoría sub-15. No vamos a desarrollar el béisbol sino jugamos más, siempre llegamos en desventaja a los eventos internacionales en todas las edades”.

Habría que agregar un poco más. Por ejemplo, con la inyección de un presupuesto que llegue mediante patrocinios de empresas, cubanas o no, se podría crear esa academia especializada. Sortear la crisis económica y también el flujo migratorio de atletas.

Atraer afición, peloteros, entrenadores, mánagers, árbitros…

Con el propósito de conocer las perspectivas reales en lo referente a este asunto, intentamos contactar en varias ocasiones, durante meses, con Karel Luis Pachot Zambrana, director jurídico del Inder, pero no tuvimos suerte. De cualquier forma esperamos por sus respuestas a nuestras preguntas, que están del lado de allá, previo aviso, en su buzón digital, y publicarlas aquí en futuros trabajos. Es una deuda pendiente.

El cuestionario gira en torno a conocer cuál sería la gestión legal necesaria a realizar en nuestro país para que se pueda desarrollar una liga profesional de pelota. Solo podemos adelantar algo importante: extraoficialmente, Pachot Zambrana sí nos dijo que de momento esa posibilidad ni siquiera se maneja de lejos por los altos directivos del deporte en Cuba.

Prueba de ello, quizás, sea la Ley del Deporte, presentada este verano en la Asamblea Nacional del Poder Popular. El documento no contempla esa variante, a pesar de que en la práctica se contradice, pues en momentos clave, cuando armamos un equipo cubano al Clásico Mundial, buscamos como los primeros a los profesionales, incluidos ligamayoristas. Además, los contratos fuera del país siguen siendo una prioridad, y ojalá continúen así. También hemos visto que en otros deportes cubanos; por ejemplo, fútbol, voleibol o boxeo, el profesionalismo se impone cada día más.

Entonces, somos muchos quienes pensamos que se debe activar, al menos, una competición de pelota, Élite o como se llame, desligada del Estado. Nos alejaríamos del Período Cretácico y sus tiranosaurios Rex.

Titulamos al inicio: ¿Hacia dónde vamos? La respuesta está desglosada en muchos momentos del trabajo. Aunque por el camino surgieron otras interrogantes, sin solución palpable, que también muestran el sendero correcto. Entre las más evidentes subrayamos: ¿Por qué no hay béisbol profesional en Cuba? ¿Se podrá contar con patrocinadores en el futuro?

¿Por qué no es ese el camino, hacia dónde vamos?

Últimos resultados de Cuba

–Juegos Olímpicos Tokio 2020: No clasificada

–Serie del Caribe Caracas 2023: Último lugar (peor actuación histórica)

–Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023: Medalla de plata

–Juegos Panamericanos Santiago 2023: Sexto lugar (iguala la peor actuación, Lima 2019)

–Premier 12, noviembre 2024: Último lugar (peor actuación histórica)