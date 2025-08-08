¿Hacia dónde vamos?

Pretender ganar en la pelota a costa de pura guapería es como regresar al período Cretácico a sacarse un selfi con un tiranosaurio Rex. La garra importa y ojalá siga acompañando a los equipos cubanos por el mundo en cada evento internacional, pero el llamado béisbol moderno empieza en la tranquilidad de una oficina: sabermetría, analítica, exploración… En nuestro país la escasez de recursos, la crisis económica y el éxodo de atletas han ido marcando la diferencia. Los resultados en la escena foránea ya no son los de antaño. En cambio, los torneos en casa, desde las categorías de menores o las lides municipales hasta la Serie Nacional y la Liga Élite, siguen despertando pasiones. La pelota, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, no ha muerto. Pero, ¿de cuántos años de vida estamos hablando? ¿Se podrá sostener económicamente? ¿Qué ocurre en la base? ¿Es igual en cada territorio? ¿Cuál es su futuro? ¿Estamos muy lejos del profesionalismo?

Por GIOVANNI MARTÍNEZ y PASTOR BATISTA

Cuando este equipo de BOHEMIA “tocó tierra” en Consolación del Sur, Pinar del Río, la primera bocanada de aire que inhalamos fue ciento por ciento beisbolera.

La gente del pueblo, a pesar de no tener corriente eléctrica desde el día anterior, bajó, cual desfile mañanero, por la popularmente conocida Calle Central para presenciar lo que tenía reservado en su inicio el Campeonato Municipal de las Pequeñas Ligas, categoría 11-12 años.

Se presentaron ocho combinados deportivos en la inauguración oficial en el Estadio 28 de enero. Por problemas de transportación, un noveno equipo no pudo llegar a tiempo. Y luego, otros se desplazaron a pie tras la ceremonia –casi un kilómetro de camino– hacia el terreno del Juan Casanueva.

Conversamos con familiares de los niños de este combinado local.

Los pequeños en el Estadio 28 de Enero. / Jorge Luis Sánchez Rivera

Lisandra Silva, madre soltera, acompaña a Yoelvis Márquez, un pequeño muy ágil que juega casi siempre los jardines y se ubica como primer madero en la tanda ofensiva. Le apodan La Regadera, porque conecta hacia cualquier banda. “El sacrificio es grande. Además de los gastos comunes de estos tiempos, que son muchos, hay que sumar lo que se invierte en implementos deportivos. Yo he tratado siempre que no le falte nada”.

La abuela de Lázaro Manuel Dago, jugador de cuadro del mismo seleccionado, se acercó. “Ojalá él logre lo que yo no pude: llegar al máximo nivel. Las necesidades son muchas, pero el sacrificio vale la pena. A veces hacemos una caldosa y una merienda para todos. Repartimos lo que tenemos por igual. Realmente hemos consolidado una gran familia», dijo Maidel de Armas, mientras recuerda con brillo en los ojos que practicó ciclismo.

El Estadio Juan Casanueva, segundo en importancia de Pinar del Río. / Jorge Luis Sánchez Rivera

Ya cerca del mediodía, nos desplazamos hacia el Estadio Juan Casanueva, segundo en importancia a nivel provincial después del Capitán San Luis.

Hierba alta en la zona de los jardines y una malla en la grada detrás de home muy desgastada llaman la atención, para mal, de cualquiera que asome por allí.

“Todo fluye con el presupuesto del Estado. No alcanza. Necesitamos más recursos. Ahora mismo se rompió la chapeadora”, dijo Yusimí González, directora de la instalación desde hace poco más de un año.

“Gracias a los esfuerzos de los trabajadores hemos echado para adelante. Gestiones personales mías y de amistades han resuelto muchos problemas aquí. Pero algunas cosas se nos van de las manos”, explicó.

Así y todo, nada mató la pasión. Se vivió con total intensidad la pelota entre los niños.

El legado del béisbol pinareño, recordemos que ha sido 10 veces campeones en series nacionales, pareciera estar a salvo gracias a esos abnegados pequeñines.

Para los moronenses es “cosa normal”. Para el visitante, raya en lo “asombroso”. El estadio de béisbol Paquito Espinosa es –ni más ni menos– una especie de tacita de oro ubicada allá, en un cálido remanso de la ciudad, donde, a decir de Isidoro Valero Hernández, hombre orquesta allí, “usted puede recibir un premio si encuentra una colilla de cigarro o un papel tirados en el suelo”.

La agradable impresión de pulcritud y orden salta a la pupila desde su exterior, a cuyo costado los propios directivos y trabajadores se las ingeniaron para dejar instalado un “muy saludable gimnasio biosaludable”, donde otrora se había acomodado un indeseable microvertedero de basura, con todos los peligros higiénicos, ambientales y el mal gusto que pueda imaginarse.

Pero el Paquito Espinosa no es solo fachada, imagen exterior, limpieza…

Si en él se pudieran jugar en cualquier momento del año partidos de la serie nacional, de la liga élite del béisbol cubano, u otros, es -porque terreno adentro- hay tela por donde batear.

Encargado ahora de las inversiones, mantenimiento y reparaciones (tras haber dedicado toda su vida al deporte, jubilarse y continuar en la pelea) Isidoro habla con satisfacción del giro que ha dado la instalación, comparado con el estado que presentaba siete años atrás.

Fe de ello dan los más de 25 camiones de escombros y desechos retirados de allí, la veintena de carros que trasladaron arena artificial y arcilla desde Chambas y Cienfuegos; cambio radical en el drenaje, reparación de la cerca perimetral y del área de entrenamiento de lanzadores, ampliación de la media luna y de la zona de seguridad, nuevo techo en la jaula de bateo, resarcimiento total del parqueo para bicicletas de los aficionados y de sillas en palcos bajos y altos, además de la cabina de transmisión.

Si a ello se suman acciones similares en gradas, pizarra, terrenito infantil, edificio socio-administrativo, conversión de un local gastronómico en comedor obrero y restaurante destinado a atletas, acolchonamiento del estadio… entonces resulta obvio que “se le ha tirado al asunto, y no en curvas”.

No por casualidad, cuando chocan Industriales y Ciego de Ávila, los Leones entrenan aquí. / Pastor Batista

Ahí están las estadísticas. Más de cinco millones de pesos pisaron el pasado año las almohadillas del coliseo. El secreto está en ejecutarlos bien, con inteligencia, donde más falta hacen esos fondos y con apego a un estricto control.

¿Por qué no pueden estar, igualmente aptas, listas para cualquier evento, instalaciones similares en los demás municipios cubanos?

Tanto Isidoro, como Odalys Ortega Hernández, directora municipal del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), admiten que, a la par de los fondos propios del sector y de la correcta ejecución del presupuesto asignado, ha sido vital la sensibilidad del gobierno en Morón y de la provincia.

Rolando Valle de Posada, viceintendente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, expresó: “siempre nos parecerá poco cuanto podamos hacer por ese estadio, donde se han formado grandes figuras de nuestro deporte, que es un símbolo de la ciudad y orgullo de sus habitantes, ejemplo de sentido de pertenencia y de cómo utilizar bien cada centavo que se le asigna año tras año”.

Dos detalles y un justo anhelo

Elementos acerca de las razones por las cuales 10 de las 12 instalaciones deportivas moronenses están evaluadas de bien o por qué todas han sido reparadas o beneficiadas en los últimos tres años o por qué el Paquito Espinosa está siempre “limpio y pintadito”, pudiéramos ofrecer razones por batazos de cuatro esquinas.

Solo dejamos dos detalles, aparentemente insignificantes:

Cada día un hombre, cuyo nombre casi nadie recuerda, porque todos le llaman cariñosamente El Gago, deja más limpias que su propia casa las áreas de la instalación, incluido un pequeño jardín interior. ¿Cómo definir esa actitud?

Un tiempo atrás, en Ciego de Ávila bostezaba ocioso un tractorcito concebido para el mantenimiento a terrenos deportivos. En toda Cuba no aparecía una correa. Morón lo quiso, asimismo. Hoy justifica su razón de ser en el estadio. ¿Cómo se resolvió el problema? Con inteligencia y el poder de la pasión.

Todas las áreas permanecen impecablemente limpias. / Pastor Batista Ayer un basurero aquí, hoy salud para la comunidad. / Pastor Batista

Finalmente, una consideración: Si no existe la menor duda de que los moronenses aman y cuidan su estadio; si en él puede jugarse –otra vez– a cualquier nivel, ¿por qué no se planifican en esa instalación algunos juegos de la serie nacional, como antes ocurría?

No es capricho ni antojo de la ciudad ni de su elegante Gallo. Es un justísimo reclamo. Es el derecho que les asiste a quienes cuidan y mantienen lo que otros no aman ni preservan igual.

La Lisa y El Torito

Interioridades de los campeones nacionales de la categoría 11-12 años. Declaraciones de Yoel Flores, director técnico, y el expelotero Jorge Luis Barcelán.

Cuando esta investigación estaba en pleno desarrollo, La Lisa se impuso a nivel nacional en las Pequeñas Ligas, categoría 11-12 años.

El Estadio Juan Ealo, del habanero municipio Cerro, sirvió de sede al cotejo entre El Expreso de La Lisa y las Avispas de Santiago de Cuba.

Conversamos con Yoel Flores, director técnico de los laureados. “Este resultado es producto de mucho sacrificio, tanto de los padres como de los atletas. Entrega desde el primer momento que empezó la etapa de preparación, en agosto, plenas vacaciones para los niños. Es un compromiso muy fuerte”, dijo.

–¿Cómo alcanzaron este elevado nivel?

–Nos propusimos jugar con equipos de mayor rodaje, como por ejemplo el proyecto del exjugador de equipos capitalinos Jorge Luis El Torito Barcelán.

“Esos niños son más grandes y tiran duro. Fue en gran parte lo que nos puso a tope para mantener toda la competencia a un alto nivel y ganar la nacional. También chocamos con una escuadra que nos visitó de Estados Unidos.

–¿Qué diferencia a estos elencos internacionales de los nuestros?

–Son muy superiores. En Cuba estamos atrasados. Especialmente se nota en lo técnico-táctico. Por ejemplo, la mecánica de bateo la tienen mejor trabajada.

–¿Y qué pasa con el pitcheo? Aquí no tiran curvas, pero en el exterior sí; ¿la aproximación de un evento internacional cambia el sistema de entrenamiento?

–El pitcheo fuera de Cuba siempre es superior. Tienen buen repertorio. Aquí no se tira curva para no apurarlos, pero después, cuando viene una lid afuera, hay que mandarse a correr. A base de recta no se puede competir.

“La incursión de la curva es parte priorizada y obligada de la preparación antes de un evento internacional. Ellos saben tirarla, aunque también tenemos que enfocarnos en poder batearla”, reflexionó el profesor.

Con El Torito conversamos también. Su Proyecto de Desarrollo Local autofinanciado radica en el terreno Francisco Cardona, del municipio Cerro.

“Me enfoco en la seriedad y el respeto que lleva cada ejercicio, sesión de entrenamiento y juego de confrontación. Trato de exigir el máximo de disciplina y sacrificio en cada momento”, dijo.

La Lisa se impuso a nivel nacional en la categoría 11-12 años. / Jorge Luis Sánchez Rivera

–¿Eso lo aprendiste fuera o dentro de Cuba?

–La mayor parte aquí. Diría que más del 90 por ciento, gracias a los buenos entrenadores que tuve desde mi infancia y a lo largo de mi carrera. Claro que también la experiencia de tres temporadas en el BBC Grosseto de la Serie A, primera división italiana, me aportó significativamente.

“Y no puedo dejar de mencionar la educación familiar. Mis padres siempre han sido un ejemplo para mí. Tampoco podría omitir lo aprendido en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo”.

–¿De la experiencia en Italia qué es lo que más recuerdas?

–Una de las cosas que más me impresionó fue tener que viajar y jugar el mismo día, sin importar las distancias. Podían ser hasta siete horas de trayecto. Eso te obliga a tener más responsabilidad y disciplina.

“También durante esos tres años, en los cuales estuve vinculado a la prestigiosa academia Francisco Cervelli, coincidí con excelentes entrenadores como Marco Mazzieri y Gianni Natalle: el primero, mánager de la selección italiana en los cuatro primeros clásicos mundiales, y el segundo el preparador físico. Ahí aprendí a organizar los entrenamientos”, finalizó Jorge Luis Barcelán.

El Torito promedió 288 en 13 series nacionales, con 60 jonrones y 329 impulsadas. Una carrera que se vio interrumpida por un sin número de lesiones.

Cerca, y lejos

Con Félix Román Johnson, director y entrenador de las pequeñas ligas categoría 9-10 años en Las Tunas, tuvimos la intensión de encontrarnos personalmente en una fecha próxima al día de la inauguración de la III Liga Élite –sábado 15 de marzo– pero la cuarta caída del Sistema Energético Nacional cambió todos los planes en el Balcón del Oriente Cubano, menos el de presenciar el grito de ¡play ball! del torneo selectivo en el Estadio Julio Antonio Mella. ¡Afortunadamente se pudo jugar!

Pese a que la charla con el profesor se pospuso, y lamentablemente BOHEMIA no fue convocada a la final de la competición entre Ciego de Ávila y Las Tunas, la entrevista se terminó concretando vía WhatsApp.

“Confieso que en esta provincia la categoría 9-10 años no tiene mucho apoyo, por lo que pocos entrenadores estamos dispuestos a sacarla adelante. Acabo de regresar de una contundente experiencia y puedo valorar el excelente trabajo que desarrollan otras regiones.

“Quisiera tener más apoyo de todas partes”, dijo Félix Román Johnson. / Cortesía del entrevistado

“Sin duda hay un grupo de provincias que desarrollan el béisbol desde temprana edad y sí se empeñan en lograr buenos resultados; entre ellas, Sancti Spíritus, La Habana, Artemisa, Matanzas, Villa Clara, Pinar, Camagüey y Cienfuegos por el Occidente y Centro, así como Granma, Santiago y Guantánamo en Oriente.

“No es el caso de Las Tunas. Aquí solo se trabaja en el municipio cabecera, en el beisbolito, donde yo radico, y en algunos Combinados Deportivos que aportan para el evento provincial uno que otro niño lleno de deficiencias técnico-tácticas.

“Lo mismo ocurre con los atletas que llegan desde los municipios a la preselección para el Campeonato Nacional: tengo que prácticamente enseñárselo todo. Realmente no es fácil. Tenemos que trabajar muy duro este curso para al menos mantener el lugar alcanzado.

“Nosotros quedamos en el octavo puesto a nivel nacional y eso nos exige mayor preparación en el próximo año. Será un gran reto.

“Yo quisiera tener más apoyo de todas partes, pero lamentablemente en Las Tunas no siempre los entrenadores quieren trabajar, y menos con esta categoría, porque se requiere de mucha paciencia, perseverancia y, sobre todo, dedicación. Además de conocimientos, claro está”.

–¿Corre peligro entonces el futuro de Las Tunas?, campeón en las series nacionales 58, 62 y 63.

–Así es. Se requiere de trabajo en la base para que se forme la Pirámide. Por otro lado, en los mayores hay que esperar a ver qué puede ocurrir cuando se retiren; por ejemplo, los hermanos Alarcón (Yosvani y Yordanis). Igualmente, de varios peloteros que están envejeciendo.

“Hay otra triste realidad que no quiero pasar por alto antes: la recompensa económica. Varios entrenadores que poco trabajan ganan lo mismo que yo. Algunos que lo hacen un poquito más ganan igual. Y bueno, finalmente, los que como yo consideramos el sacrificio de los niños y padres no descansamos para que el pequeñito llegue hasta donde pueda y la familia se sienta orgullosa de él”, concluyó.

Félix Román Johnson se graduó en la Escuela Provincial de Educación Física de Camagüey y tiene 52 años de edad, 32 de ellos de experiencia laboral. Cumplió misión en Venezuela y regresó a ejercer la docencia en estas edades tempranas luego de pasar seis años como metodólogo municipal del deporte.

Pasión en grande con las pequeñas ligas

Si la casualidad –como término o principio filosófico– existe, en el deporte no es recurrente y mucho menos dice la última palabra en cuanto a resultados.

Así lo confirma el saldo que han venido delineando las pequeñas ligas en Sancti Spíritus: plata en 2025 (9-10 años) y siempre entre los cuatro primeros lugares, en el caso del 11-12.

La técnica se aprende desde la cuna del deporte. / Pastor Batista

Los muchos poquitos

Tras hurgar entre terrenos, directivos, especialistas, entrenadores, familiares, niños… para BOHEMIA está claro que no hay una sola causa detrás de ese estable comportamiento en unas ligas que de pequeñas solo tienen el nombre.

Si bien para Nelson Ventura Hernández, comisionado provincial de béisbol, “lo fundamental ha sido el trabajo de base”, no tiene la menor duda de que “son muchos los poquitos que tributan al asunto”.

Que esa experiencia esté bien afincada en todos los municipios del territorio, se disponga de los entrenadores necesarios y no haya vacío en las plantillas, deviene poderoso cimiento.

Escuchamos a Yordanis Castellanos, al frente del equipo 9-10, hablar con satisfacción del importante rol que están desempeñando los beisbolitos; aseguran la escalera en este deporte y recordamos la frase del propio Ventura: “si no siembras, no recoges”.

Yosvani Canuto y Luis Alberto Meneses, entrenadores del 11-12, saben muy bien lo que le ha reportado a la provincia bajar a las escuelas, descubrir la semillita o motivar a los niños en las edades propicias, antes -incluso- de que se inclinen por otros deportes.

Estas ligas también han sido ciencia, metodología, constancia, rigor en el entrenamiento diario, trabajando lo general, sin descuidar las diferencias, las individualidades. ¿Por qué encasillar a un niño como jugador de cuadro si puede, al mismo tiempo, ser un excelente jardinero? La integralidad no tiene precio, salva juegos, decide un campeonato.

A su corta edad lo entiende Alex Gómez, capitán del equipo 11-12, torpedero y segunda base, con experiencia en dos lides nacionales y una capacidad increíble en dirigir calentamientos de verdadero lujo.

Cualquier valoración tiene, necesariamente, que tener en cuenta un eslabón importantísimo: la familia. Afirma Ventura que “padres, abuelos, tíos, hermanos… disfrutan cada juego tanto como los propios niños”.

Es que su acompañamiento se torna fundamental no solo a la hora de hacer maravillas para complementar y en algunos casos completar lo que en el orden material puede asegurar el Inder en las circunstancias actuales. Además de la alegría con que gestionan transporte, alojamiento o alimentación, se van a otras provincias a infundirles ánimo a sus hijos…

Es la comprensión ante decisiones nuestras, la motivación en casa con esos niños, la exigencia en el empeño en hacer cada vez mejor las cosas.

“Estoy viendo más desarrollo y preocupación por el béisbol” –comenta Rosa de la Caridad Báez. Y su opinión no responde solo al conocimiento que le aporta su perfil profesional en medicina deportiva.

“Es que tengo aquí a mi hijo Cristian Rivadeneira y veo cómo trabajan con él. Ha mejorado bastante no solo en cuanto a habilidades físicas o técnicas, sino también desde el punto de vista social, psicológico”.

Dos detalles:

“La matrícula en la EIDE no corre riesgo, hay condiciones para la continuidad”, afirmó el comisionado provincial de béisbol.

A diferencia de la juventud que distingue a los entrenadores de esos “pollitos llamados a convertirse en Gallos”, en el terreno hay dos “puros” (entiéndase: hombres de avanzada edad). Indagamos y… son el preparador físico y entrenador de pitcheo, espirituanos de la Serie Nacional que, mientras tanto, vienen a ayudar.

Entonces, una pregunta que no necesita respuesta: ¿Se dan cuenta de los muchos poquitos que hay en torno a las Pequeñas Ligas en Sancti Spíritus?

Formación de talentos: ¿una prioridad?

Franger Reynaldo, fundador del Programa de Formación de Talentos, de visita en BOHEMIA en el año 2023. / Giovanni Martínez

Contactamos a un antiguo habitual de las páginas de BOHEMIA: Franger Reynaldo. Y contrastamos fuentes, con palabras de Juan Reinaldo Pérez Pardo

Franger Reynaldo es un gran conocedor de béisbol. Fue creador de un Proyecto que buscaba potenciar a los jóvenes talentos del país. En BOHEMIA le buscamos varias veces con el propósito de realizar una serie de trabajos vinculados al tema.

En el momento de esta entrevista se encontraba en los Estados Unidos. Antes, renunció a su trabajo por desacuerdos con directivos de la Federación Cubana de este deporte.

Franger había trabajado fuera del país y contó ahora con buenas ofertas de Panamá, República Dominicana y México, aunque por problemas familiares no pudo aceptarlas. Incluso, ya en suelo estadounidense, había recibido invitaciones desde Los Ángeles, Naples y Atlanta, las cuales rechazó igualmente.

–¿De qué trataba el Programa de Formación de Talentos?

–Tenía como objetivo agrupar a los talentos y que fueran atendidos por los mejores especialistas del país. Lamentablemente fue desatendido. A mi insistencia, se propuso únicamente llevarlo de Programa a Proyecto. El mismo perro con diferente collar. Lo convertí, lo presenté en un Power Point y ahí terminó la historia.

“Eran 40 los peloteros seleccionados inicialmente. Imaginemos que se hubieran ido 10 o 15 del país, que sabemos es normal en estos tiempos. Nos quedarían 25 o 30”, explicó a través de Messenger.

“Pero el trabajo en la base que camine solo. Mi gran error fue querer sugerir, aportar, recomendar para que mi béisbol no muriera y el resultado fue que me vi obligado a renunciar.

“Lamentablemente, les interesa más organizar los torneos locales y los compromisos internacionales”, dijo el autor de varios libros; entre ellos, Del béisbol casi todo, uno de los más vendidos en Cuba en 2017.

Con certeza, muchos podemos rememorar aquel Programa de Talentos. No han pasado ni cinco años de su confección. En las condiciones actuales de nuestro país, económicamente mal, sería una propuesta bastante factible.

Franger lo recuerda mejor:

–Elaboramos un Programa con objetivos en el proceder bien definido.

–Programamos el recorrido a lo largo de todo el país en coordinación con cada territorio.

–Definimos los indicadores a evaluar como parte de una exploración por áreas de juego.

–Las edades convocadas fueron de 18 a 24 años, de esa forma garantizar la calidad como espectáculo de nuestras series nacionales y resultados internacionales. Con la idea de extenderla en un futuro al resto de las categorías.

–Convocamos a Glorias Deportivas para que tomaran parte, pues en esas edades ya había cierta formación; nosotros seleccionamos entre ellos lo mejor y consideramos que lo que les faltaba era el oficio. Entonces, ¿quiénes mejor que las Glorias?

“Esos históricos iban a rotar por cada una de las áreas de juego con un expediente en mano y objetivos bien definidos.

“Quiénes trabajarían con los talentos de poder al bate, los de habilidades ofensivas, los del corrido de bases. Quiénes con la defensiva en cada posición. El pitcheo, pero especificando que lanzamiento iba a trabajar y a qué prospecto. Quién la mecánica, etcétera.

“La idea era concentrarlos, trabajar con ellos. Que se incorporaran luego a sus eventos y se les diera seguimiento allí. Y después que regresaran al concentrado nuevamente”.

Recordemos, Franger Reynaldo fue también director técnico de varios equipos de la región oriental, coronándose en series selectivas al frente de Serranos en 1986 y Orientales en 1993. Y fuera de Cuba dirigió el equipo Chiriquí, de Panamá, con el cual obtuvo tres títulos (1998, 1999 y 2000).

Casualmente, cuando el lunes 24 de marzo de 2025 se retomaron las conferencias de prensa, intercambio necesario entre la Comisión Nacional de Béisbol y los periodistas especializados, uno de los temas más importantes tratado en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano fue la cifra de atletas sub-23 presentes en la III Liga Élite.

En total fueron 42: cuatro receptores, ocho jugadores de cuadro, nueve jardineros y 21 lanzadores. Importante con vista al desarrollo de la cantera al más alto nivel que tenemos en nuestro país.

“El Programa de Formación de Talentos no llegó a consolidarse en sus inicios y hoy lo estamos rescatando”, dijo Juan Reinaldo Pérez Pardo. / Jorge Luis Sánchez Rivera

Una semana después, en otra de esas reuniones, Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de este deporte y comisionado nacional, mencionó el término API, que significa Atletas de Perspectivas Inmediatas.

BOHEMIA aprovechó para “lanzar” preguntas: ¿En qué punto se encuentra el Programa de Formación de Talentos? ¿Tiene relación con los API?

“El béisbol, como todos los deportes en Cuba, tiene establecido un recorrido de validación de matrícula”, dijo el directivo: “ahí se detectan a los Atletas de Perspectivas Inmediatas, que son aquellos que constituyen reservas de los equipos nacionales”.

Pérez Pardo aseguró además que todas las categorías se han concentrado al menos una vez al año, momento propicio también en la captación de los más aventajados.

“Todo esto no es más que la continuación. El Programa de Formación de Talentos no llegó a consolidarse en sus inicios y hoy lo estamos rescatando. El documento está elaborado y se debe presentar ante el Consejo Técnico a fin de que quede oficialmente como Proyecto.

“No está para nada aislado. Lo que ocurre es que aquel Programa original más bien fue concebido como un plan de actividades y no se llegó a concretar como Proyecto. Tenía cosas muy positivas, es cierto, pero otras se debían alinear. Lo trabajamos en ese entonces y no queremos perderlo ahora”, aseguró Juan Reinaldo Pérez Pardo.

El camino: ¿Qué podemos esperar?

En la discusión de la estrategia del béisbol en La Habana el 2 de abril de 2024, una reunión que se efectuó en cada provincia del país con características similares, Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de este deporte, dijo lo siguiente: “En el cuatrienio no se cumplieron los tres objetivos fundamentales, por lo tanto evaluamos la estrategia del béisbol cubano de mal: reanimación en la base, cumplimiento del calendario competitivo y rescate de los lugares históricos de este deporte. Necesitamos una escuela nacional de béisbol, como mismo la tienen otros deportes, y allí concentrar a los mejores jugadores de Cuba, a partir de la categoría sub-15. No vamos a desarrollar el béisbol sino jugamos más, siempre llegamos en desventaja a los eventos internacionales en todas las edades”.

Habría que agregar un poco más. Por ejemplo, con la inyección de un presupuesto que llegue mediante patrocinios de empresas, cubanas o no, se podría crear esa academia especializada. Sortear la crisis económica y también el flujo migratorio de atletas.

Atraer afición, peloteros, entrenadores, mánagers, árbitros…

La pelota cubana necesitaría desligarse del Estado. / Jorge Luis Sánchez Rivera

Con el propósito de conocer las perspectivas reales en lo referente a este asunto, intentamos contactar en varias ocasiones, durante meses, con Karel Luis Pachot Zambrana, director jurídico del Inder, pero no tuvimos suerte. De cualquier forma esperamos por sus respuestas a nuestras preguntas, que están del lado de allá, previo aviso, en su buzón digital, y publicarlas aquí en futuros trabajos. Es una deuda pendiente.

El cuestionario gira en torno a conocer cuál sería la gestión legal necesaria a realizar en nuestro país para que se pueda desarrollar una liga profesional de pelota. Solo podemos adelantar algo importante: extraoficialmente, Pachot Zambrana sí nos dijo que de momento esa posibilidad ni siquiera se maneja de lejos por los altos directivos del deporte en Cuba.

Prueba de ello, quizás, sea la Ley del Deporte, presentada este verano en la Asamblea Nacional del Poder Popular. El documento no contempla esa variante, a pesar de que en la práctica se contradice, pues en momentos clave, cuando armamos un equipo cubano al Clásico Mundial, buscamos como los primeros a los profesionales, incluidos ligamayoristas. Además, los contratos fuera del país siguen siendo una prioridad, y ojalá continúen así. También hemos visto que en otros deportes cubanos; por ejemplo, fútbol, voleibol o boxeo, el profesionalismo se impone cada día más.

Entonces, somos muchos quienes pensamos que se debe activar, al menos, una competición de pelota, Élite o como se llame, desligada del Estado. Nos alejaríamos del Período Cretácico y sus tiranosaurios Rex.

Titulamos al inicio: ¿Hacia dónde vamos? La respuesta está desglosada en muchos momentos del trabajo. Aunque por el camino surgieron otras interrogantes, sin solución palpable, que también muestran el sendero correcto. Entre las más evidentes subrayamos: ¿Por qué no hay béisbol profesional en Cuba? ¿Se podrá contar con patrocinadores en el futuro?

¿Por qué no es ese el camino, hacia dónde vamos?