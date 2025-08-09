La Lisa y El Torito

Interioridades de los campeones nacionales de la categoría 11-12 años. Declaraciones de Yoel Flores, director técnico, y el expelotero Jorge Luis Barcelán

Cuando esta investigación estaba en pleno desarrollo, La Lisa se impuso a nivel nacional en las Pequeñas Ligas, categoría 11-12 años.

El Estadio Juan Ealo, del habanero municipio Cerro, sirvió de sede al cotejo entre El Expreso de La Lisa y las Avispas de Santiago de Cuba.

Conversamos con Yoel Flores, director técnico de los laureados. “Este resultado es producto de mucho sacrificio, tanto de los padres como de los atletas. Entrega desde el primer momento que empezó la etapa de preparación, en agosto, plenas vacaciones para los niños. Es un compromiso muy fuerte”, dijo.

–¿Cómo alcanzaron este elevado nivel?

–Nos propusimos jugar con equipos de mayor rodaje, como por ejemplo el proyecto del exjugador de equipos capitalinos Jorge Luis El Torito Barcelán.

“Esos niños son más grandes y tiran duro. Fue en gran parte lo que nos puso a tope para mantener toda la competencia a un alto nivel y ganar la nacional. También chocamos con una escuadra que nos visitó de Estados Unidos.

–¿Qué diferencia a estos elencos internacionales de los nuestros?

–Son muy superiores. En Cuba estamos atrasados. Especialmente se nota en lo técnico-táctico. Por ejemplo, la mecánica de bateo la tienen mejor trabajada.

–¿Y qué pasa con el pitcheo? Aquí no tiran curvas, pero en el exterior sí; ¿la aproximación de un evento internacional cambia el sistema de entrenamiento?

–El pitcheo fuera de Cuba siempre es superior. Tienen buen repertorio. Aquí no se tira curva para no apurarlos, pero después, cuando viene una lid afuera, hay que mandarse a correr. A base de recta no se puede competir.

“La incursión de la curva es parte priorizada y obligada de la preparación antes de un evento internacional. Ellos saben tirarla, aunque también tenemos que enfocarnos en poder batearla”, reflexionó el profesor.

Con El Torito conversamos también. Su Proyecto de Desarrollo Local autofinanciado radica en el terreno Francisco Cardona, del municipio Cerro.

“Me enfoco en la seriedad y el respeto que lleva cada ejercicio, sesión de entrenamiento y juego de confrontación. Trato de exigir el máximo de disciplina y sacrificio en cada momento”, dijo.

–¿Eso lo aprendiste fuera o dentro de Cuba?

–La mayor parte aquí. Diría que más del 90 por ciento, gracias a los buenos entrenadores que tuve desde mi infancia y a lo largo de mi carrera. Claro que también la experiencia de tres temporadas en el BBC Grosseto de la Serie A, primera división italiana, me aportó significativamente.

“Y no puedo dejar de mencionar la educación familiar. Mis padres siempre han sido un ejemplo para mí. Tampoco podría omitir lo aprendido en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo”.

–¿De la experiencia en Italia qué es lo que más recuerdas?

–Una de las cosas que más me impresionó fue tener que viajar y jugar el mismo día, sin importar las distancias. Podían ser hasta siete horas de trayecto. Eso te obliga a tener más responsabilidad y disciplina.

“También durante esos tres años, en los cuales estuve vinculado a la prestigiosa academia Francisco Cervelli, coincidí con excelentes entrenadores como Marco Mazzieri y Gianni Natalle: el primero, mánager de la selección italiana en los cuatro primeros clásicos mundiales, y el segundo el preparador físico. Ahí aprendí a organizar los entrenamientos”, finalizó Jorge Luis Barcelán.

El Torito promedió 288 en 13 series nacionales, con 60 jonrones y 329 impulsadas. Una carrera que se vio interrumpida por un sin número de lesiones.

