El que gana el primero…

Matanzas pegó en el inicio de la final de la Serie Nacional. Numeritos muy interesantes. Equipo Cuba a Nicaragua para tope previo al Clásico. Todos Estrellas de la etapa regular

Inició una final rara. No por los protagonistas, que bien merecen estar ahí, sino por tratarse de una sede neutral, el Estadio Latinoamericano.

El desabastecimiento de combustible en el país produjo cambios en lo previsto, pero los Cocodrilos de Matanzas no creyeron en nada de eso y dieron el primer mordisco a los Leñadores de Las Tunas, con pizarra de 8-3.

Los Cocodrilos pegaron 13 imparables. / ROBERTO MOREJÓN

Estuvo poco concurrido el Coloso del Cerro. Es tema conocido que cualquier equipo que visite la capital, aquí es bien respaldado. Pero tan solo algunos tiñeron de verde y rojo, o amarillo y rojo, la grada finalmente resaltó el azul de los Leones.

De todos modos poco más de 1 000 fanáticos, muchos de ellos yumurinos o simpatizantes, disfrutaron de los 13 imparables –por nueve de los rivales– incluido un cuadrangular de Aníbal Medina en el tercer episodio. La victoria fue para el abridor Yoennis Yera. El zurdo trabajó durante cinco capítulos completos y no le pisaron el plato. Eliander Bravo resultó el derrotado. Permitió siete carreras en dos y un tercio de inning, cinco de ellas limpias.

En la conferencia de prensa posterior al partido hablaron los dos directores técnicos.

Armando Ferrer: “Fue un juego abierto desde el principio. Hicimos todo bien y no dimos chance a los contrarios. La filosofía es ir juego a juego. El abridor para el segundo choque será Shaiel Cruz”.

Abeyci Pantoja: “Eliander Bravo no caminó como esperábamos. Tampoco pudimos batear de manera oportuna. De todos modos, este es el primer partido, queda mucho por delante. Aún tenemos que reunirnos y valorar el próximo abridor”.

Detalles curiosos

Ambas escuadras vistieron los uniformes de visitador. La ropa de home club debió quedarse en sus respectivas provincias, sin prever que no habría vuelta desde las semifinales.

Este miércoles Las Tunas ejerció como local administrativo en el Latino, deberá ser así también el jueves y luego cambiar durante los siguientes tres desafíos, en los cuales sería de Matanzas la parte baja de cada entrada.

Ya se explicó antes: serán cuatro choques consecutivos, una pausa de un día, y otros tres de ser necesarios. El pitcheo estará libre.

Numeritos

Ganar el primer juego no es un dato menor. Según registros del estadístico Rodolfo Álvarez, en la historia de nuestras Series Nacionales se han jugado 35 finales, y el ganador del primer partido se tituló 25 veces (71 por ciento). Incluidas las últimas seis ediciones (58 a la 63).

El bicampeón defensor, Las Tunas, por ejemplo, ha estado en cuatro finales previas. En todas ha ganado el primer juego y en tres ha terminado con la corona.

Su rival de turno, Matanzas, lo ha hecho en cinco ocasiones con ese nombre. En el primer partido llevaban (2-3) y un título, en la Serie 59.

Tope en Nicaragua

El elenco que viajará a Nicaragua, como estaba previsto, para efectuar partidos de preparación previo al Clásico Mundial de marzo próximo, se conoció este miércoles en una conferencia de prensa efectuada antes del primer partido de la final, en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano.

Receptores (3):

Andrys Pérez

Andy Cosme

Leonardo Montero

Jugadores de Cuadro (6):

Yoel Yanqui

Ariel Martínez

Ángel Alfredo Hechavarría

Christian Rodríguez

Luis Vicente Mateo

Yulieski Remón

Jardineros (6):

Raidel Sánchez

Yasiel González

Yoelkis Guibert

Roel Santos

Alfredo Despaigne

Leonel Moas

Lanzadores (15):

Livan Moinelo

Raidel Martínez

Frank Herrera

Darío Sarduy

Yoennis Yera

Armando Dueñas

Randy Martínez

José Ignacio Bermúdez

Raymond Figueredo

Geonel Gutiérrez

Frank Abel Álvarez

Brander Guevara

Randy Cueto

Yunier Batista

Yulieski García

En la nación centroamericana se efectuarán cuatro partidos, ante clubes de Masaya, León, Rivas y Managua, entre los días 19 y 27 de febrero.

Asimismo, se explicó que los atletas residentes en los Estados Unidos no pueden incorporarse a la concentración hasta el día 1 de marzo.

Todos Estrellas

En la reunión se hizo público además el Todos Estrellas de la etapa regular de la Serie Nacional 64.

Ofensivo:

Receptor: Harold Vázquez (SCU)

1B: Alexei Ramírez (PRI)

2B: Liuber Gallo (SSP)

SS: Rodolexis Moreno (SSP)

3B: Ángel Alfredo Hechavarría (IND)

Jardineros:

Francisco Martínez (SCU)

Leonel Moas (CMG)

Yasiel González (HOL)

BD: Lázaro Cedeño (HOL)

Defensivo:

Receptor: Andrys Pérez (MTZ)

1B: Reinaldo Almanza (CMG)

2B: Jorge Luis Contreras (CAV)

SS: Juan Miguel Martínez (MTZ)

3B: Ernesto Torres (HOL)

LF: Rafael Álvarez (CMG)

CF: Leonel Moas (CMG)

RF: Yasiel González (HOL)

Integral

Receptor: Andrys Pérez (MTZ)

1B: Jonathan Bridón (CAV)

2B: Liuber Gallo (SSP)

SS: Luis Domínguez (HOL)

3B: Henry Quintero (LTU)

LF: Rafael Álvarez (HOL)

CF: Leonel Moas (CMG)

RF: Yasiel González (HOL)