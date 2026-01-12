El suspenso de la espera

Para el inicio de la postemporada de la Serie Nacional 64, asoman cuatro batallas imperdibles, pero una de ellas aún no está definida

Cualquiera de los duelos de cuartos de final resulta atractivo para los amantes del béisbol en nuestro país. Todos prometen grandes emociones, aun y cuando falta por definir el rival de Las Tunas.

Y es que el cierre de la etapa clasificatoria se ha convertido en una auténtica final para Villa Clara. Los juegos pendientes de los Leopardos, escuadra con la cual pocos contaban y que ha ganado cinco choques de manera consecutiva –uno ante Ciego de Ávila, y dos contra Las Tunas y Granma– ha postergado el inicio de los play off más de lo imaginado y, a la vez, ha añadido un extra de suspenso a la escena, previo a la gran fiesta.

De los cruces ya definidos, sí podemos comentar varias cosas. Incluso del futuro de Las Tunas, sin importar cuál sea su contrincante.

En lo que seguirá después, el certero pitcheo de Artemisa, con 4.11 de promedio de carreras limpias (PCL) colectivo en la etapa regular, será protagonista. Intentará detener a la productiva artillería de Holguín, que registró 310 de average, incluidos 67 cuadrangulares. A favor de los Cachorros, también una férrea defensa: la tercera mejor del campeonato (973).

Matanzas y Sancti Spíritus no serán menos durante esta etapa. Ambos están acostumbrados a jugarla. Los Cocodrilos terminaron segundos en la clasificatoria. Bateo oportuno, defensa impecable (979): la mejor del torneo. Del otro lado los Gallos usarán su staff para ganar juegos desde la lomita. Especialmente sus relevistas se llevaron el lauro de más eficientes (3.59), algo esperado por la conocida calidad que tiene su bullpen desde hace años.

De Mayabeque e Industriales se ha hablado bastante. Fue el primer desafío confirmado. Los 12 veces campeones buscarán la gloria que se les ha negado desde 2010, año de la última corona, y desde el inicio de este camino de cruces se pueden prever fuertes vientos azotando la armadura azul. Y es que los Huracanes –aun sin títulos– llegan después de exhibir el mejor pitcheo colectivo en la etapa regular, único por debajo de cuatro (3.71). Y ganas, muchas ganas. Son un elenco combativo. Jamás se rinden.

Por último y no menos importante, Las Tunas: el gran candidato. Los bicampeones defensores están acostumbrados a imponerse en etapas decisivas, con un mánager ganador al frente como ha demostrado ser Abeyci Pantoja. Es cierto que esperan rival. Estará entre Pinar del Río y Villa Clara. Estos últimos dependen de ellos mismos. Les restan cuatro compromisos y deben ganarlos todos para clasificar. Tres ante Camagüey, previstos del 13 al 15 de enero, y uno más contra Ciego de Ávila el 17 del mismo mes.

Por suerte para los seguidores del béisbol en la Isla se retomaron los pareos de siete a ganar cuatro desde el inicio de los play off. La no participación de Cuba en la Serie del Caribe ya no requiere apretar el calendario.

Así que mucha pelota cubana es lo que hay. Para mí pasarán a semifinales Las Tunas –ya sea frente a Pinar o Villa Clara- Matanzas, Holguín y Mayabeque. Esperemos a ver qué ocurre. Suerte a todos.