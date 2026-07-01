Emilio Roig: el guardián de la memoria cubana

Cada 1 de julio, desde 1996, se celebra el Día del Historiador Cubano, una fecha dedicada a reconocer a quienes investigan, preservan y difunden la memoria histórica de la nación.

La efeméride recuerda que en esa misma fecha de 1935 el doctor Emilio Roig de Leuchsenring fue designado Historiador de la Ciudad de La Habana, distinción que reconoció la trayectoria de quien se convertiría en una de las figuras esenciales de la historiografía cubana y en un incansable promotor de los congresos nacionales de historia.

Con motivo de esta celebración, la sección Bohemia Vieja invita a redescubrir el artículo «Emilio Roig de Leuchsenring», escrito por Pedro García Suárez y publicado el 26 de abril de 1963.

El texto, primero de una serie dedicada a las grandes personalidades de la cultura cubana durante la República neocolonial (1902-1958), reconstruye la vida y la obra de Roig a través de anécdotas, referencias a sus libros y colaboraciones en revistas; su estrecha relación con el Grupo Minorista y la trascendencia de la labor desarrollada desde la Oficina del Historiador de la Ciudad, institución que dirigió hasta su fallecimiento, en 1964. Una lectura imprescindible para acercarse al legado de uno de los principales guardianes de la memoria histórica de Cuba.