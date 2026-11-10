En buena lid

Usain Bolt homenajea a Cristiano Ronaldo en su despedida, y el español Rober Alaiz anunció su retirada del atletismo de élite, entre otros hechos deportivos de interés

La admiración sincera

Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, congratuló a Cristiano Ronaldo por su carrera en la selección portuguesa el día que anunció su adiós, y lo hizo con una imagen de la visita de ambos deportistas a la redacción de Marca en 2009. El jamaicano felicitó a Cristiano en redes sociales “por tu retirada del fútbol internacional. Nos hiciste fans a todos”. Y acompañó el tuit con la fotografía de un pulso que dirimieron en el periódico.

Adiós y muchas gracias

El tenista italiano Jannik Sinner dedicó un mensaje de agradecimiento a Darren Cahill, quien puso fin a su etapa como entrenador después de cinco temporadas, y le agradeció que estuviera ahí “en cada momento” y le enseñara “que el tenis es importante, pero no lo es todo”, comentó. “Darren, cuando empezamos a trabajar juntos en 2022, yo era simplemente un joven italiano delgado, con muchísimas preguntas. Nunca me diste todas las respuestas. Me ayudaste a encontrarlas por mí mismo”, comunicó el tenista en un vídeo en sus redes sociales.

El retiro siempre llega

Rober Alaiz pone fin a su carrera del atletismo de élite. /leonnoticias.com

El español Rober Alaiz anunció su retirada del atletismo de élite. Con un emotivo mensaje en redes, el fondista, de 36 años, aseguró: “se hizo tarde demasiado pronto. Después de muchos buenos años y de otros no tan buenos, ha llegado el momento de cerrar mi etapa como atleta profesional”. Así, el hombre, que en los últimos años había estado inmerso en el maratón, explicó: “de un tiempo a esta parte siento que algo dentro de mí ha dejado de acompañarme cuando me pongo un dorsal en el pecho. Aquello que durante tantos años fue tan sencillo –sufrir y disfrutar al mismo tiempo– parece haberse convertido en algo inalcanzable, sobre todo cuando hace tiempo que no consigo ver ningún rayo de sol. Cada objetivo termina demasiado lejos de lo que esperaba, de lo que creo que podía dar y, sobre todo, de lo que algún día fui capaz de hacer”.

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El ciclista esloveno Tadej Pogacar, cinco veces ganador del Tour de Francia, duerme más durante esa justa que antes de empezarla; tiene 38 pulsaciones por minuto en reposo, cuatro menos que la media de los seis compañeros incluidos en la comparación. El dato más curioso aparece al apagar la luz. Antes del Tour de 2026 dormía unas siete horas. Durante las tres semanas en las que conquistó su quinto amarillo, durmió ocho.